दिल्ली पुलिस ने 'जहर मैडम' को दबोचा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए करती थी कई खतरनाक काम

Lawrence Bishnoi Gang Female Member Arrested: दिल्ली में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी महिला सदस्य खुशनुमा अंसारी उर्फ 'जहर मैडम' को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उस पर ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप हैं. इसके अलावा पुलिस ने बॉबी कबूतर और अन्य सहयोगियों को भी महिपालपुर से पकड़ा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 19, 2026, 05:55 PM IST

दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग की 'जहर मैडम' को किया गिरफ्तार (PC- सोशल मीडिया)

Delhi News: देशभर में अपराध जगत में लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का नाम लंबे समय से खौफ और संगठित अपराध से जोड़ा जाता रहा है. गैंग से जुड़े कई मामलों और चर्चित घटनाओं के बीच अब पुलिस ने एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसे गैंग में 'मैडम जहर' के नाम से जाना जाता था. पुलिस के मुताबिक, यह महिला कथित तौर पर ड्रग्स सिंडिकेट और गैंग की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी.

गिरफ्तार महिला की पहचान खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बॉबी कबूतर उर्फ महफूज की करीबी सहयोगी बताई जा रही है. बॉबी कबूतर पर अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े होने के आरोप हैं और जांच एजेंसियों का दावा है कि वह गैंग के लिए हथियारों की खेप मुहैया कराने में शामिल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी कबूतर कथित तौर पर सलीम उर्फ 'सलीम पिस्टल' नाम के शख्स से हथियार लेता था. इससे पहले सुरक्षा एजेंसियां सलीम पिस्टल को नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार कर चुकी हैं. जांच एजेंसियों ने उस पर पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े होने के आरोप भी लगाए थे, हालांकि इन आरोपों की न्यायालय में अभी पुष्टि होनी बाकी है.

इस संबंध में पुलिस का कहना है कि बॉबी कबूतर का नाम कई चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आया है. इनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना और दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड जैसे मामले शामिल बताए जाते हैं. पुलिस के मुताबि, वह अलग-अलग गैंगों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने की कड़ी रहा है.

स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई करते हुए बॉबी कबूतर, उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उर्फ 'जहर मैडम' और दो अन्य सहयोगियों मोहम्मद राजी खान, शाहबाज को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी महिपालपुर फ्लाईओवर के पास की गई.  पुलिस का कहना है कि नेहा को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है और उससे गैंग के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ जारी है. 

जांच में यह भी सामने आया है कि नेहा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसी की आड़ में कथित रूप से गैंग की गतिविधियों में शामिल थी. पुलिस के मुताबिक, बॉबी और नेहा पिछले सात सालों से एक-दूसरे के संपर्क में थे. इससे पहले गैंग से जुड़ी एक अन्य महिला सदस्य जोया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कथित तौर पर गैंग के ऑपरेशन संभालती थी और फिलहाल जेल में बंद है. पुलिस और जांच एजेंसियां मामले में आगे की जांच में जुटी हुई हैं.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं.

Delhi newsDelhi PoliceLawrence Bishnoi Gang Newsmuslim news

