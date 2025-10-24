दिल्ली पुलिस ने सीरिया-तुर्की हैंडलर से जुड़े दो संदिग्धों को दबोचा, त्योहारों पर थी तबाही मचाने की मंशा!

Delhi News Today: दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक बड़े आतंकवाद-रोधी अभियान के तहत आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनकी योजना राष्ट्रीय राजधानी के व्यस्त इलाकों में हमला करने की थी. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (विशेष शाखा) प्रमोद कुशवाह ने बताया कि दोनों संदिग्ध सीरिया-तुर्की सीमा पर सक्रिय एक हैंडलर के संपर्क में थे.

पुलिस ने बताया कि संदिग्धों ने दक्षिण दिल्ली के एक बड़े मॉल सहित कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की रेकी की थी. उनका इरादा त्योहार के दौरान हमला करने का था. इस अभियान के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण चीजें जब्त कीं, जिनमें एक लैपटॉप, कई पेन ड्राइव, चरमपंथी वीडियो और प्रचार सामग्री, ISIS का एक झंडा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक कलाई घड़ी शामिल हैं. पुलिस का शक है कि यह घड़ी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का हिस्सा हो सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पहले संदिग्ध को उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी टीम ने ऑनलाइन धमकियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. यह शख्स ISIS के लिए ऑनलाइन प्रचार और मीडिया से जुड़े कामों में शामिल था. दूसरा संदिग्ध, जिसके पिता सरकारी कर्मचारी हैं, 16 अक्टूबर को सादिक नगर से पकड़ा गया. जांच में पता चला कि दोनों संदिग्ध चरमपंथी सामग्री फैलाने और विदेशी हैंडलर से संपर्क के लिए कई इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहे थे.

स्पेशल सेल ने कई महीनों से इन पर नजर रखी थी. जांच में दिल्ली और भोपाल के करोंद इलाके से भी सुराग मिले हैं. कमिश्नर प्रमोद कुशवा ने कहा, "जब्त सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दोनों संदिग्धों का आईएसआईएस के साथ गहरा जुड़ाव साबित होता है."

पुलिस अब इनके अन्य साथियों की पहचान करने और विदेशी हैंडलर के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. यह कार्रवाई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से काम कर रही है, ताकि गिरफ्तार संदिग्धों के तार का पता लगाया जा सके.