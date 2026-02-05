अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, इस दिन कोर्ट में होगी पेशी

Advertisement
Al-Falah University Chairman Arrested: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें दिल्ली के किसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से चार दिन की पुलिस कस्टडी दी जाने की मांग की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:18 AM IST

Al-Falah University Chairman Arrested: दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जवाद अहमद को कथित धोखाधड़ी और गड़बड़ियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की शिकायतों के बाद हुई है. पुलिस ने इस मामले में सिद्दीकी के खिलाफ दो अलग-अलग FIR दर्ज की थीं.

पुलिस ने बताया कि सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने क्राइम ब्रांच को आगे की जांच के लिए चार दिन की पुलिस कस्टडी दे दी. वहीं, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट पर विचार के लिए दलीलों की सुनवाई 13 फरवरी के लिए लिस्ट की है.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 16 जनवरी को कथित मनी-लॉन्ड्रिंग केस में सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. एडिशनल सेशंस जज (ASJ) शीतल चौधरी प्रधान ने सिद्दीकी के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को विचार के लिए लिस्ट किया, जिन्होंने चार्जशीट के साथ फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के लिए समय मांगा था.

एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर जांच शुरू की गई थी. FIR में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) से गलत तरीके से एक्रेडिटेशन का दावा किया था.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने कोर्ट को बताया है कि उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अपनी जांच के हिस्से के तौर पर प्रोविजनल तौर पर एसेट्स अटैच किए हैं. इससे पहले, ED ने कोर्ट को बताया कि सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जो यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है. एजेंसी की यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की FIR के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी और उसके इंस्टीट्यूशन ने एक्सपायर हो चुके NAAC एक्रेडिटेशन ग्रेड का गलत तरीके से विज्ञापन दिया था.

गौरतलब है कि 10 नवंबर, 2025 को लाल किले में हुए कार ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में आई. इस कार ब्लास्ट में 15 लोगों की मौतें हुई थी. ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच शुरू की. इसी कड़ी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर मनीलॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. 

