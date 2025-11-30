Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3024041
Zee SalaamIndian Muslim

दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों पर हमला! गौरक्षक आकाश पंडित-राहुल पचौरी के खिलाफ FIR

Muslim Discrimination in Delhi: राजधानी दिल्ली भी मुसलमानों के सुरक्षित नहीं बची है. बीते दिनों दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में मुस्लिम दुकानदारों के साथ अभद्रता और धमकाने के मामले ने एक बार फिर राजधानी में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं ने लोगों में दहशत पैदा कर दी. इस घटना के बाद भाईचारा कमेटी और शमा एजुकेशनल एंड पॉलीटेक्निक सोसायटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

कथित गौरक्षकों ने गोकुलपुरी में काटा आतंक
कथित गौरक्षकों ने गोकुलपुरी में काटा आतंक

Delhi News Today: केंद्रीय राजधानी दिल्ली में कथित हिंदूवादी संगठनों के नाम पर असामाजिक तत्वों का जुल्म बढ़ता जा रहा है. हालिया दिनों में इस तरह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसमें हिंदूवादी संगठन के लोगों के जरिये अल्पसंख्यकों को धमकाते, गाली गलौज करते हुए और उनके साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है. हालांकि, इसके बावजूद अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं.

बीते 27 नवंबर 2025 को गोकुलपुरी में कथित गौरक्षक आकाश पंडित, राहुल पचौरी और उसके साथियों ने मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को मजहब के नाम गाली गलौज करते हुए धमकी दी. इतना उन लोगों ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने की कोशिश की. हालिया घटना के बाद वली भाईचारा कमेटी और शमा एजुकेशनल एंड पॉलीटेक्निक सोसायटी के सदस्यों ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप लांबा को शिकायत दर्ज कराई है. 

'इंकलाब' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आकाश पंडित, राहुल पचौरी और उसके साथी, जो खुद को गौ-रक्षक दल बताते हैं, इलाके के स्थानीय दुकानदारों से मजहब के नाम पर गाली-गलौज कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सांप्रादियक दंगा फैलाने का काम कर रहे थे.  संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोहम्मद फहीम बेग ने कहा कि अगर कुछ दुकानदार बिना लाइसेंस दुकान चला रहे थे, तो उन्हें हटाना या चालान करना दिल्ली नगर निगम (MCD) और पुलिस प्रशासन का काम है. किसी भी राजनीतिक, धार्मिक संगठन या किसी शख्श को यह अधिकार नहीं है कि वे कानून अपने हाथ में लेकर शहर में तनाव फैलाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. मोहम्मद फहीम बेग ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी. डॉ. खुरशीद आलम ने कहा कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है. मुकेश कुमार टॉक ने कहा कि देश के शांतिप्रिय और भाईचारा कायम रखने वाले समाजसेवी होने के नाते हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का काम करने से पहले सोच-समझ ले और उनके मन में कानून का डर रहे.

मोहम्मद आकिल ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां समाज को बांटती हैं, इसलिए प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. एन. एल. निगम ने कहा कि दिल्ली में सभी मजहब और जातियों के लोग रहते हैं, ऐसे में अगर राजधानी में ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है. सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ADCP संदीप लाम्बा ने गोकुलपुरी के एसएचओ को तुरंत फोन कर आकाश पंडित, राहुल पैचोरी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि ऐसे माहौल खराब करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: UP News: मिड-डे मिल घाटोले में कई मदरसा संचालकों पर गाज, 3 को किया सस्पेंड

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Delhi NewsDelhi Policemuslim news

Trending news

Delhi News
दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों पर हमला! गौरक्षक आकाश पंडित-राहुल पचौरी के खिलाफ FIR
UP News
UP News: मिड-डे मिल घाटोले में कई मदरसा संचालकों पर गाज, 3 को किया सस्पेंड
bihar
Bihar: दूल्हा बने इरशाद की निकाह वाले दिन मौत, फायरिंग के बीच गर्दन पर लगी गोली
Haldwani
Haldwani के इमाम को पूछताछ के बाद छोड़ा, आंतकी तार जुड़े होने का शक
Lucknow
मुस्तकीम और शकील आतंकियों को दे रहे थे हथियार, कोर्ट ने सुनाई सख्त सज़ा
Qatar
Israel को 2 लाशों की वजह से नहीं रोकनी चाहिए डील, कतर विदेश मंत्री की बड़ी सलाह
Maulana Mahmood Madani
जब-जब ज़ुल्म होगा, तब-तब होगा जिहाद, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर भारी विवाद
Delhi blast
नहीं देंगे कब्रिस्तान में जगह, Delhi Blast के दोषियों के लिए मुसलमानों का बड़ा ऐलान
Afghanistan
TikTok पर बताया बॉम्ब बनाने का तरीका, अफगानी शख्स को पुलिस ने दबोचा
Pilibhit
Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral