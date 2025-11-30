दिल्ली में मुस्लिम दुकानदारों पर हमला! गौरक्षक आकाश पंडित-राहुल पचौरी के खिलाफ FIR

Delhi News Today: केंद्रीय राजधानी दिल्ली में कथित हिंदूवादी संगठनों के नाम पर असामाजिक तत्वों का जुल्म बढ़ता जा रहा है. हालिया दिनों में इस तरह की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिसमें हिंदूवादी संगठन के लोगों के जरिये अल्पसंख्यकों को धमकाते, गाली गलौज करते हुए और उनके साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है. हालांकि, इसके बावजूद अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं.

बीते 27 नवंबर 2025 को गोकुलपुरी में कथित गौरक्षक आकाश पंडित, राहुल पचौरी और उसके साथियों ने मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों को मजहब के नाम गाली गलौज करते हुए धमकी दी. इतना उन लोगों ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने की कोशिश की. हालिया घटना के बाद वली भाईचारा कमेटी और शमा एजुकेशनल एंड पॉलीटेक्निक सोसायटी के सदस्यों ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप लांबा को शिकायत दर्ज कराई है.

'इंकलाब' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आकाश पंडित, राहुल पचौरी और उसके साथी, जो खुद को गौ-रक्षक दल बताते हैं, इलाके के स्थानीय दुकानदारों से मजहब के नाम पर गाली-गलौज कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सांप्रादियक दंगा फैलाने का काम कर रहे थे. संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मोहम्मद फहीम बेग ने कहा कि अगर कुछ दुकानदार बिना लाइसेंस दुकान चला रहे थे, तो उन्हें हटाना या चालान करना दिल्ली नगर निगम (MCD) और पुलिस प्रशासन का काम है. किसी भी राजनीतिक, धार्मिक संगठन या किसी शख्श को यह अधिकार नहीं है कि वे कानून अपने हाथ में लेकर शहर में तनाव फैलाएं.

डॉ. मोहम्मद फहीम बेग ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर ऐसे नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी. डॉ. खुरशीद आलम ने कहा कि इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है. मुकेश कुमार टॉक ने कहा कि देश के शांतिप्रिय और भाईचारा कायम रखने वाले समाजसेवी होने के नाते हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का काम करने से पहले सोच-समझ ले और उनके मन में कानून का डर रहे.

मोहम्मद आकिल ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां समाज को बांटती हैं, इसलिए प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. एन. एल. निगम ने कहा कि दिल्ली में सभी मजहब और जातियों के लोग रहते हैं, ऐसे में अगर राजधानी में ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है. सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ADCP संदीप लाम्बा ने गोकुलपुरी के एसएचओ को तुरंत फोन कर आकाश पंडित, राहुल पैचोरी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि ऐसे माहौल खराब करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी.

