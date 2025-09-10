अशर दानिश को स्पेशल सेल ने दबोचा, आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2916318
Zee SalaamIndian Muslim

अशर दानिश को स्पेशल सेल ने दबोचा, आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा

Jharkhand News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने झारखंड में एक संयुक्त अभियान के तहत ISIS से जुड़े अशर दानिश को गिरफ्तार किया है. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:50 PM IST

Trending Photos

अशर दानिश को स्पेशल सेल ने दबोचा, आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा

Jharkhand News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अशहर अली को आतंकवादी होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान संयुक्त टीम ने मुल्जिम अशहर अली के पास से हथियार, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया. 

दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने एक संयुक्त अभियान के तहत बुधवार (10 सितंबर) को रांची के लोअर बाजार इलाके के पलामू में छापेमारी की. इस दौरान ISIS से कथित तौर पर जुड़े संदिग्ध अशहर दानिश को गिरफ्तार किया गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अशहर दानिश ने इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज को अपना ठिकाना बना रखा था. मुल्जिम अशहर दानिश मूल रूप से झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी समय से उसकी तलाश में थी. मुल्जिम अशर दानिश के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एक मामले के आधार पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने साझा अभियान चलाकर मुल्जिम अशर दानिश को दबोच लिया. फिलहाल मुल्जिम अशर दानिश को दिल्ली पुलिस अपने रिमांड पर ले जाएगी. 

जांच एजेंसियों का मानना है कि मुल्जिम अशर दानिश किसी बड़ी साजिश की तैयारी में था. पिछले साल भी झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की थी. उस दौरान नौ संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिनमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉ. इश्तियाक अहमद भी शामिल था.

ताजा गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि आतंकी संगठन झारखंड को सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब बरामद सामग्रियों की फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Jharkhand newsISIS Linked Ashar Danish Arrestmuslim newsToday News

Trending news

gaza
Gaza के लिए खड़े हुए 1300 कलाकार, इजराइल की फिल्म इंडस्ट्री का किया बहिष्कार
Bihar News
Voter Yatra:जिस मंच से PM की मां को गाली, फरार चल रहा आयोजक नौशाद,कोर्ट से भी झटका
Rajasthan
Rajasthan में पास हुआ अवैध धर्मांतरण बिल, जानें हैं इसमें सज़ा के प्रावधान?
Uttar Pradesh news
अब्दुल्ला रेजीडेंसी पर चला बुलडोजर; BJP मंत्री ने बिल्डर पर लगाया था बड़ा इल्ज़ाम
Paris
Paris में मुसलमानों के खिलाफ नफरती काम; मस्जिदों के सामने डाले सूअर के कटे सिर
Punjab Flood news
जमात ए इस्लामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मदद करने का दिया आश्वासन
Malegaon blast case
Malegaon बम ब्लास्ट मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा HC; लगाए गंभीर आरोप
maulana rashidi
UP News: डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट का बड़ा आदेश
Israel
Israel: लोगों की थी कतर हमले पर नजर, उधर IDF गाजा में कर रही थी बड़ा कांड
iran news
Iran और IAEA के बीच परमाणु प्रोग्राम पर हुई बड़ी डील,जंग के दौरान रिश्ते हुए थे खराब
;