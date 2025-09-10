अशर दानिश को स्पेशल सेल ने दबोचा, आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा

Jharkhand News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अशहर अली को आतंकवादी होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान संयुक्त टीम ने मुल्जिम अशहर अली के पास से हथियार, केमिकल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया.

दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम ने एक संयुक्त अभियान के तहत बुधवार (10 सितंबर) को रांची के लोअर बाजार इलाके के पलामू में छापेमारी की. इस दौरान ISIS से कथित तौर पर जुड़े संदिग्ध अशहर दानिश को गिरफ्तार किया गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अशहर दानिश ने इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज को अपना ठिकाना बना रखा था. मुल्जिम अशहर दानिश मूल रूप से झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी समय से उसकी तलाश में थी. मुल्जिम अशर दानिश के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एक मामले के आधार पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी.

खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने साझा अभियान चलाकर मुल्जिम अशर दानिश को दबोच लिया. फिलहाल मुल्जिम अशर दानिश को दिल्ली पुलिस अपने रिमांड पर ले जाएगी.

जांच एजेंसियों का मानना है कि मुल्जिम अशर दानिश किसी बड़ी साजिश की तैयारी में था. पिछले साल भी झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी की थी. उस दौरान नौ संदिग्धों को पकड़ा गया था, जिनमें रांची के मेडिका अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत डॉ. इश्तियाक अहमद भी शामिल था.

ताजा गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि आतंकी संगठन झारखंड को सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब बरामद सामग्रियों की फॉरेंसिक जांच और आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं.