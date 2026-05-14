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Zee SalaamIndian Muslimधर्म के ठेकेदारों से पशु कारोबारियों में दहशत, बकरीद पर सूनी पड़ी बकरे की मंडियां

धर्म के ठेकेदारों से पशु कारोबारियों में दहशत, बकरीद पर सूनी पड़ी बकरे की मंडियां

Bakrid Animals Safe Transportation Issue: देशभर बकरीद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. हालांकि, इस बार कुर्रबानी के जानवरों की मंडियां में रौनक नहीं दिखाई पड़ रही है. इसकी वजह है कि पशु प्रेमी और धर्म के नाम पर पशु व्यापारियों और किसानों पर हमला और लूट-पाट माना जा रहा है. इसी को लेकर कुरैशी कॉन्फ्रेंस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से खास मांग की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 14, 2026, 01:29 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi News: देश में गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों, पशु व्यापारियों और किसानों के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ईद-उल-अजहा (बकरीद) जैसे बड़े त्योहार से पहले एक बार फिर ऐसे मामलों को लेकर चिंता बढ़ गई है. पशु व्यापारी मंडी तक जानवर ले जाने से कतरा रहे हैं. यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां नदारद हैं. 

आलम यह है कि बकरीद के करीब आते ही देश की राजधानी दिल्ली में भी बकरा मंडियों में रौनक नहीं दिखाई पड़ रही है. पुरानी दिल्ली से लेकर दक्षिण और पूर्वी दिल्ली तक कई इलाकों में अस्थायी बकरा बाजार सजने शुरू हो जाते थे, जहां बड़ी संख्या में लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने पहुंचते थे और इससे कई लोगों को रोजगार मिलता था. 

जामा मस्जिद, शाहीन बाग, सीलमपुर, जाफराबाद, ओखला, मुस्तफाबाद और बल्लीमारान समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बकरों की आमद न के बराबर है. व्यापारी पूरे साल बकरीद के आने का इंतजार करते हैं, जिससे वह अपने जानवरों को अच्छी कीमत पर बेच सकें और उनके घर की रोजी रोटी चल सके. 

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पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गौरक्षकों और हिंदूवादी संगठनों के हमलों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में बकरा बेचने नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनको बहुत घाटा होगा, लेकिन अगर जान सुरक्षित रहेगी तो कुछ और व्यापार कर लेंगे. 

इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कुरैशी कांफ्रेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष सनूबर अली कुरैशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूरे देश में जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है. सनूबर अली कुरैशी ने अपने पत्र में कहा कि ईद-उल-अजहा मुसलमानों का अहम धार्मिक त्योहार है, जिसमें लोग धार्मिक परंपरा के तहत जानवरों की कुर्बानी देते हैं. 

सनूबर अली ने कहा कि अपने इस धार्मिक परंपरा का पालन करने का अधिकार भारतीय संविधान के ऑर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित है. साथ ही देश के सभी नागरिकों को भी अपने धर्म का पालन करने की आजादी है. उन्होंने यह भी कहा कि "पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960" की धारा 28 में साफ तौर पर कहा गया है कि धार्मिक मौकों पर जानवरों की कुर्बानी अपराध नहीं मानी जाएगी. उनके मुताबिक यह प्रावधान सभी धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए कानून में शामिल किया गया था.

कुरैशी कांफ्रेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष सनूबर अली ने पत्र में लिखा कि ईद-उल-अजहा नजदीक आने के साथ ही इन दिनों किसानों और पशु व्यापारियों की ओर से जानवरों की खरीद फरोख्त के मकसद से आवाजाही बढ़ जाती है. लेकिन इसी दौरान कई जगहों पर पशुओं की लूट, गाड़ियों को अवैध तरीके से जब्त करने, व्यापारियों, किसानों, सफाई कर्मचारियों और ड्राइवरों के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं.

सनूबर अली कुरैशी ने आरोप लगाया कि कुछ समाज विरोधी तत्व पशु कल्याण के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई मामलों में बेगुनाह लोगों को रोका जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनकी गाड़ियों को गैरकानूनी तरीके से जब्त कर लिया जाता है.

उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि कुछ राज्यों में सीनियर पुलिस अधिकारियों ने पहले ही ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. लेकिन कई राज्यों, खासकर अंतरराज्यीय सीमाओं पर, अब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं.

सनूबर अली के मुताबिक कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझकर पुलिस की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि किसी भी शख्स को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. उन्होंने गृह मंत्री शाह से मांग की कि देशभर के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, जिससे ईद-उल-अजहा के दौरान जानवरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके और किसानों, पशु व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

हालिया दिनों पशु व्यापारियों के साथ हुई मारपीट और हिंसा का जिक्र करते हुए सनूबर अली कुरैशी ने कहा कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं. इसलिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था दोनों का सम्मान बना रहे. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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