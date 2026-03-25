Red Fort Blast Case में आया नया मोड़, नए सुबूत मिलने पर NIA ने जांच के लिए मांगे और 45 दिन

Delhi Car Blast Case: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट केस में एक बार फिर बड़ी कानूनी हलचल देखने को मिली है. देश की प्रमुख जांच एजेंसी में शुमार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए और समय की मांग की है. NIA का कहना है कि मामले में नए सबूत और हालिया गिरफ्तारियों के चलते जांच को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, NIA ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच का समय और 45 दिन बढ़ाने की मांग की है. NIA ने यह आवेदन अपने स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर माधव खुराना के जरिए दायर किया. इस आवेदन में कहा गया है कि मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए अतिरिक्त समय दिया जाए.

NIA के मुताबिक, हाल ही में जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट की गिरफ्तारी के बाद केस में कई नए पहलू सामने आए हैं. इसके अलावा कुछ नए सबूत भी मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है. इन्हीं वजहों से एजेंसी ने कोर्ट से जांच अवधि बढ़ाने की अपील की है. इस आवेदन के साथ अभियोजक की रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा की गई है.

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इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल NIA कोर्ट के जज ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है. इससे पहले भी 13 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में जांच अवधि 45 दिन के लिए बढ़ाई थी. उस समय NIA ने 90 दिनों का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 45 दिन का ही विस्तार मंजूर किया था.

उस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था. NIA की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर माधव खुराना ने कोर्ट को बताया था कि नए सबूत सामने आने की वजह से जांच पूरी करने में और समय लगेगा. वहीं, आरोपियों की ओर से वकील एम. एस. खान और राहुल सहानी ने इस मांग का विरोध किया था. उनका कहना था कि निर्धारित 90 दिनों की अवधि में जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है.

इस केस में पहली गिरफ्तारी 16 नवंबर 2025 को आमिर राशिद मीर की हुई थी. इसके बाद अलग-अलग तारीखों पर जासिर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद, डॉ. शाहीन सईद और शोएब को भी गिरफ्तार किया गया.

गौरतलब है कि यह पूरा मामला 11 नवंबर 2025 को सामने आया था, जब दिल्ली के लाल किले के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में एक कार में जोरदार धमाका हुआ था. इस घटना में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घाय हो गए थे. इस आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े होने लेग. हाई-इंटेंसिटी ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया था और तभी से इस मामले की जांच जारी है. जांच के दौरान हर रोज नए खुलासे हुए हैं.

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