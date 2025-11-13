Delhi Blast के वक्त कार में मौजूद डॉ. उमर, DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा इंकेशाफ!

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुई कार धमाके को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस कार धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर के रहने वाले एक डॉक्टर उमर-उन नबी का नाम चर्चाओं में था. जांच एजेंसियों ने विस्फोट के बाद DNA टेस्ट से पता किया है कि विस्फोट के समय डॉ. उमर-उन नबी कार में ही मौजूद था. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है.

दरअसल, दिल्ली पुलिस और कई केंद्रीय जांच एजेंसियां इस कार ब्लास्ट मामले में जांच कर रही हैं. इसी कड़ी में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में ब्लास्ट करने वाला डॉ. उमर-उन नबी है, क्योंकि ब्लास्ट के समय उमर कार में मौजूद था. ब्लास्ट हुई कार के नजदीक मिले शरीर के एक टुकड़े का DNA सैंपल डॉ. उमर के परिवार के DNA सैंपल से मैच हुआ है.

सीसीटीवी वीडियो में दिखा था डॉ. उमर

ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी वीडियो सामने सामने आया थी, जिसमें डॉ. उमर i20 कार से एक टोल प्लाजा से गुजर रहा है. इसी कार में विस्फोट हुआ है. इस वीडियो के सामने आने के बाद डॉ. उमर के परिवार का DNA सैंपल लिया गया था, जो ब्लास्ट हुए कार के पास से मिले शरीर के टुकड़े के DNA से मैच हुआ है.

कई राज्यों में हाई अलर्ट पर है पुलिस

गौरतलब है कि इस विस्फोट की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. इस घटना के बाद कई और संदिग्ध डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही संदिग्धों के परिवार वालों और घरों की भी जांच की जा रही है. राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है.