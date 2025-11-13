Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2999767
Zee SalaamIndian Muslim

Delhi Blast के वक्त कार में मौजूद डॉ. उमर, DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा इंकेशाफ!

Delhi Blast: लाल किले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. DNA जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि ब्लास्ट के समय डॉ. उमर-उन नबी कार में ही मौजूद था. इस पुष्टि के बाद यह कहा जा रहा है कि कार में डॉ. उमर ने ही ब्लास्ट किया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:55 AM IST

Trending Photos

Delhi Blast के वक्त कार में मौजूद डॉ. उमर, DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा इंकेशाफ!

Delhi Blast: राजधानी दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुई कार धमाके को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. इस कार धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर के रहने वाले एक डॉक्टर उमर-उन नबी का नाम चर्चाओं में था. जांच एजेंसियों ने विस्फोट के बाद DNA टेस्ट से पता किया है कि विस्फोट के समय डॉ. उमर-उन नबी कार में ही मौजूद था. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है. 

दरअसल, दिल्ली पुलिस और कई केंद्रीय जांच एजेंसियां इस कार ब्लास्ट मामले में जांच कर रही हैं. इसी कड़ी में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में ब्लास्ट करने वाला डॉ. उमर-उन नबी है, क्योंकि ब्लास्ट के समय उमर कार में मौजूद था. ब्लास्ट हुई कार के नजदीक मिले शरीर के एक टुकड़े का DNA सैंपल डॉ. उमर के परिवार के DNA सैंपल से मैच हुआ है. 

सीसीटीवी वीडियो में दिखा था डॉ. उमर
ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी वीडियो सामने सामने आया थी, जिसमें डॉ. उमर i20 कार से एक टोल प्लाजा से गुजर रहा है. इसी कार में विस्फोट हुआ है. इस वीडियो के सामने आने के बाद डॉ. उमर के परिवार का DNA सैंपल लिया गया था, जो ब्लास्ट हुए कार के पास से मिले शरीर के टुकड़े के DNA से मैच हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई राज्यों में हाई अलर्ट पर है पुलिस 
गौरतलब है कि इस विस्फोट की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. इस घटना के बाद कई और संदिग्ध डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही संदिग्धों के परिवार वालों और घरों की भी जांच की जा रही है. राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Delhi blastred fort blast DNA reportToday News

Trending news

Donald Trump Netanyahu Letter
ट्रंप की चिट्ठी ने मचाई हलचल, इजरायली राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफी देने की मांग
Bangladesh news
‘डेथ रोड’ बना बांग्लादेश! अक्टूबर महीने में 500 से ज्यादा मौतें, सरकार की नींद गायब
I Love Mohammad Case
‘I Love Mohammad’ पर अकेले पड़े मुल्जिम! दिल्ली HC ने किया मदद से इनकार
Bangladesh news
‘ढाका लॉकडाउन’ से पहले धोलाईपार में बवाल; उपद्रवियों ने यात्री बस को लगाई आग
Red Fort Blast Reaction
Delhi Blast News: लाल किला ब्लास्ट से दुखी हैं ये मुस्लिम नेता, कही ये बड़ी बात
Maulvi Ishtiyaq Arrest News
'मेरा बेटा बेकसूर है', अल फलाह यूनिवर्सिटी के मौलवी की गिरफ्तारी के बाद बोला परिवार
baghpat news
नफीस को भाभी से था प्रेम, मां के जनाजे में शामिल होने आया तो भाइयों ने कर दी लिंचिंग
UP News
लालकिला ब्लास्ट के बाद यूपी अलर्ट! हापुड़ में पुलिस ने शोएब को किया गिरफ्तार
Dhaka Assembly Election Result 2025
Bihar Election 2025: BJP के गढ़ में दो मुस्लिम उम्मीदवार रचने जा रहे जीत का इतिहास
lal quila car blast
Delhi Blast: अबू आजमी ने सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल,गिरफ्तारी को लेकर की ये अपील