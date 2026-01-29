Delhi Riot 2020: MCD के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और दो अन्य की ज़मानत याचिका फिर खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन, अतहर खान और सलीम मलिक उर्फ ​​मुन्ना की रेगुलर ज़मानत याचिका खारिज कर दी. तीनों दिल्ली दंगों की कथित साज़िश से जुड़े एक मामले में मुल्जिम है और उनके खिलाफ UAPA के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है.

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने MCD के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, अतहर खान और सलीम मलिक उर्फ ​​मुन्ना की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के नियमों को देखते हुए इन अर्ज़ियों में कोई दम नहीं है, इसलिए इनकी अर्जी खारिज की जा रही है.

इससे पहले 5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को ज़मानत दी थी, जबकि इसी मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने 29 जनवरी को पास किए गए अपने एक ऑर्डर में कहा, "अब, सह-आरोपी लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जब इस कोर्ट ने एक बार यह राय बना ली है कि आवेदक के खिलाफ पहली नज़र में मामला बनता है, तो अब पहले के ऑर्डर को रिव्यू करके कोई और अलग राय नहीं बनाई जा सकती."

इसके साथ ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "कोर्ट को ताहिर और दीगर की अर्जी में कोई दम नहीं दिखता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है."

इससे पहले कोर्ट ने 30 मार्च, 2024 को ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप पहली नज़र में सही हैं. कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, "पहले के ऑर्डर में, इस अदालत ने यह भी देखा था कि अर्जीगुज़ार के खिलाफ पहली नज़र में मामला बनता है, और UAPA के सेक्शन 43D(5) के तहत रोक है. इसलिए, आवेदक का मुकदमा ज़मानत के लिए सही नहीं है."

गौरतलब है कि साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े इस केस में ताहिर हुसैन,उमर खालिद,शरजील इमाम,नताशा नरवाल,देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, इशरत जहां, सफूरा जरगर और दूसरे लोग मुल्जिम हैं. उन पर IPC और UAPA के तहत चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. ये दंगे CAA- NRC के विरोध- प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद हुए थे. इस दंगे में लगभग 56 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे.

इसे भी पढ़ें: Ayodhya Gangrape Case: मोईद खान इल्जामों से बरी, लेकिन जेल से नहीं मिलेगी आजादी