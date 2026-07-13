/Delhi Riot 2020: IB के सिपाही अंकित शर्मा हत्याकांड में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार

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नई दिल्ली: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगो के दौरान IB के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या के मामले में सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद को कत्ल का कसूरवार ठहराया है. ताहिर हुसैन के साथ ही नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है. हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के अभाव में कुछ आरोपियों को बरी भी कर दिया है. आरोप तय होने के बाद ताहिर हुसैन और दीगर मुजरिम कोर्ट में ही फूट-फूटकर रोने लगे थे.
कोर्ट ने इन सभी मुलजिमों को IPC की धारा 302, 365, 188, 153A, 147, 148 149 कर तहत कसूरवार करार ठहराया है. हालांकि, कोर्ट ने आपराधिक साजिश के इलज़ाम से ताहिर हुसैन समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने सज़ा पर जिरह की तारीख अभी तय नहीं की है. मंगलवार को इस फैसले के लिखित आदेश आने के बाद कोर्ट सज़ा पर जिरह की तारीख तय करेगा, फिर मुजरिमों के लिए सजा का ऐलान किया जाएगा.
क्या कहते हैं ताहिर हुसैन के वकील
ताहिर हुसैन के वकील अब्दुल गफ्फार खान और वकील नाज़िम कासिम ने कहा, "इस ट्रायल में कुल 11 मुल्जिम शामिल थे. कोर्ट ने उनमें से 6 को बरी कर दिया और 5 को दोषी करार दिया है. उनमें क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी (सेक्शन 120-B), मर्डर (सेक्शन 302), एबडक्शन/किडनैपिंग (सेक्शन 365), दंगों से जुड़े अपराध (सेक्शन 147, 148, 149), और ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाना (सेक्शन 153-A) शामिल थे. कोर्ट ने मुलजिमों को कसूरवार पाया है, लेकिन फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन कॉन्सपिरेसी का चार्ज साबित करने में नाकाम रहा; इसलिए, सभी को कॉन्सपिरेसी के चार्ज से बरी कर दिया गया है. हालांकि, दोषी ठहराए गए 5 लोगों को सेक्शन 302, 365, 147, 148, और 149 के साथ-साथ सेक्शन 188 के तहत एक एडिशनल चार्ज के तहत कसूरवार पाया गया. इस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ सेक्शन 153-A के तहत भी चार्ज है."
नाज़िम कासिम ने कहा, "मुझे अभी तक जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है. एक बार जब मुझे मिल जाएगी, तो मैं कोर्ट की दलील समझा पाऊंगा कि किन गवाहों पर भरोसा किया गया और किन पर नहीं.
गौरतलब है कि NRC और CAA आन्दोलन के बाद दिल्ली में दंगे भड़कने के बाद दिल्ली के करावल नगर और जाफराबाद इलाके में दंगे भड़क गए थे. इन दंगों में लगभग 56 लोगों की मौत हुई थी, और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. दंगे के दौरान करोड़ों की संपत्ति को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था. इस दंगे में IB के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या हो गई थी. कई दिन बाद उनकी लाश एक नाले से बरामद की गई थी, और उनके जिस्म पर चाकुओं से गोदने के लगभग 12 निशान पाए गए थे. अंकित शर्मा की हत्या और इस दंगे को भड़काने का इलज़ाम तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन पर लगा था. ताहिर के घर की छत पर पत्थर और पेट्रोल बम मिलने का दावा किया गया था.
2020 के इसी दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के लिए JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, जामिया की स्टूडेंट सफुरा ज़रगर, खालिद सैफी समेत 18 लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें से ज़्यादातर मुलजिमों के खिलाफ अभी तक कोर्ट में ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं.