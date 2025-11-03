Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2985947
Zee SalaamIndian Muslim

Delhi Riot: आज फिर इन्साफ की चौखट पर उमर खालिद और शरजील इमाम की गुहार; क्या हक़ में आयगे फैसला ?

 2020 के  दिल्ली दंगों  में आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और दीगर मुल्जिमों की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई होनी है. इस फैसले पर सभी की निगाहें जमी है, क्योंकि इनमें दो मुल्जिमों की ज़मानत अर्जी कई बार खारिज हो चुकी है. 

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:44 AM IST

Trending Photos

Delhi Riot: आज फिर इन्साफ की चौखट पर उमर खालिद और शरजील इमाम की गुहार; क्या हक़ में आयगे फैसला ?

नई दिल्ली:  2020 के  दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मुल्जिम छात्र नेता उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और दीगर मुल्जिमों की जमानत अर्जी पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. ये सभी मुल्जिम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत पिछले पांच सालों से जेल में बंद हैं.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच 3 नवंबर को हुई मुल्जिम मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान और दिल्ली पुलिस की दलीलें को आगे सुनना जारी रखेगी. पिछली समाअत में उमर खालिद की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि प्रॉसिक्यूशन जान-बूझकर ट्रायल में देरी कर रहा है, और अब इसका इल्जाम मुल्जिम पर डालने की कोशिश कर रहा है.

सिब्बल ने कहा था कि दंगों से जुड़ी 751 एफआईआर में से सिर्फ एक में खालिद का नाम था. जब दंगे हुए, तब वह दिल्ली में भी नहीं था. उसके पास से अभी तक कोई भी गुनाह साबित करने वाला सबूत बरामद नहीं हुआ है. सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि खालिद पर लगाए गए कोई भी इलज़ाम यूएपीए के तहत 'आतंकवादी गतिविधि' की परिभाषा में नहीं आते हैं. उन्होंने सह-आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा, देवंगाना कलिता और नताशा नरवाल को मिली जमानत के आदेशों का भी हवाला दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीँ, शरजील इमाम के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि प्रॉसिक्यूशन को जांच पूरी करने में तीन साल से ज्यादा का वक़्त लग गया और वे सितंबर 2024 तक सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते रहे हैं.  मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि जांच अभी चल रही है. पांच में से तीन साल जांच में ही निकल गए.  शरजील इमाम दंगों से करीब एक महीना पहले से यानी 25 जनवरी 2020 से जेल में हैं. अगर कोई जनवरी से जेल में हूं तो फरवरी के दंगों में उसकी क्या भूमिका हो सकती है? 

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Delhi Riot 2020delhi riot caseSupreme CourtSalaam Newsmuslim news

Trending news

Delhi Riot 2020
Delhi Riot: आज फिर इन्साफ की चौखट पर उमर खालिद और शरजील इमाम की गुहार
Bihar News
तेजस्वी पर ओवैसी का तंज,'भागलपुर दंगा के आरोपी को अवॉर्ड, दाढ़ी-टोपी वाले को...'
mp news
'खुदा को हाजिर-नाजिर मान...' मुस्लिम शौहर ने डाक से भेजा तलाक, बीवी ने उठाया ये कदम
West Bengal news
असम के बाद बंगाल में बेगाने हुए मुसलमान; BSF ने बांग्लादेशी बताकर किसान पर ढाया कहर!
West Bengal news
SIR ने ली एक और जान, बंगाल के मजदूर ने तमिलनाडु में उठाया खौफनाक कदम
UP News
हापुड़ में नौजवान की सरेआम पिटाई; भीड़ बनाती रही वीडियो, पुलिस जांच में जुटी!
UP News
मोदी-योगी को गाली देने वाले पर पुलिसिया तांडव, पुलिस के कंधों पर रईस पहुंचा थाने
Assam news
'मिया भाई की डेयरिंग नहीं चलेगी' हिमंता की जुबान ने फिर उगली नफरत की जुबान!
West Bengal news
परदे के हीरो, बयानबाजी में विलेन; मिथुन BJP की सांप्रदायिक सियासत के पोस्टर बॉय!
Punjab news
कपूरथला में स्पाई ट्रैप का भंडाफोड़! राजा-जसकरण-गुरनाम कर रहे थे पाकिस्तान की जासूसी