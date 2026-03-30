Delhi Riots 2020: 10 दिन की अंतरिम राहत खत्म, शरजील इमाम फिर लौटेंगे तिहाड़ जेल

Sharjeel Imam Case: उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में करीब पांच साल से जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट शरजील इमाम एक बार फिर तिहाड़ जेल लौटने वाले हैं. हालिया दिनों शरजील इमाम को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत अब खत्म हो रही है, जिसके बाद सोमवार (30 मार्च) को वे जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करेंगे.

दरअसल, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. यह राहत उन्हें अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई थी. हालांकि, इस जमानत के साथ कोर्ट ने कई सख्त शर्तें भी लगाई थीं.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने यह अंतरिम राहत देते हुए इमाम को 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती देने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि जमानत के दौरान वे मीडिया से बात नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे.

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अंतरिम जमानत के लिए शरजील ने क्या दी दलील?

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि शरजील इमाम सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकते हैं. उन्हें मामले से जुड़े किसी भी गवाह या शख्स से संपर्क करने की इजाजत नहीं थी. इसके अलावा, उन्हें अपना मोबाइल फोन हर समय ऑन रखना था और उन्हें अपना नंबर जांच अधिकारी के साथ शेयर करने के लिए अनिवार्य किया गया था. अंतरिम जमानत के दौरान उन्हें सिर्फ अपने घर या फिर शादी समारोह के उन स्थानों पर रहने की इजाजत थी, जिनका जिक्र उन्होंने अपने आवेदन में किया था.

शरजील इमाम ने अदालत से अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वे अपने परिवार में इकलौते ऐसे सदस्य हैं, जो अपने भाई की शादी की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं. उन्होंने अपनी बीमार मां की देखभाल का भी हवाला दिया था. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत का विरोध किया था. उनका कहना था कि शादी के लिए इमाम की मौजूदगी जरूरी नहीं है और परिवार ने पहले ही पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं. साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि कोई ऐसी आपात चिकित्सा स्थिति नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें रिहा करना जरूरी हो.

शरजील इमाम पर आरोप और दिल्ली पुलिस का दावा

बता दें, शरजील इमाम उन स्टूडेंट एक्टिविस्ट में शामिल हैं, जिनके खिलाफ फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. शरजील इमाम पिछले पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं, और उनके मामले का अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है.

दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी. इसमें लोगों को इकट्ठा करना, सड़कों को जाम करना और संगठित विरोध प्रदर्शन करना शामिल था, जिसका मकसद सामान्य जनजीवन को बाधित करना और उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना था.

इससे पहले इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन के जरिये पेश की गये सारे सुबूतों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सही मालूम पड़ते हैं. इसी आधार पर यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर रोक लागू होती है. अब अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के साथ ही शरजील इमाम को फिर से तिहाड़ जेल लौटना होगा, जहां वे पहले से ही इस मामले में हिरासत में हैं.

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