/उमर खालिद की जमानत पर फिर जगी उम्मीद; 6 साल की कैद के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में नई अपील, सुनवाई कल

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Delhi Riots Accused Bail: साल 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के मामलों उमर खालिद बीते 6 सालों से जेल में बंद हैं. वह अब तक कई बार रेगुलर जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं. इसी उम्मीद में उन्होंने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. उनका कहना है कि मुकदमे की कार्रवाई अब तक किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच सकी है और इतने लंबे अरसे की कैद के बावजूद अब भी इल्जाम तय करने की बहस जारी है. इसी बुनियाद पर उन्होंने न सिर्फ रेगुलर जमानत की गुजारिश की है, बल्कि फिलहाल के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी है, ताकि इस अहम कानूनी मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें राहत मिल सके.
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मुबय्यना बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद की रेगुलर जमानत अर्जी को बीते दिनों कड़कड़डूमा अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. उन पर UAPA के तहत मामला दर्ज है. उमर खालिद की अपील पर शुक्रवार (31 जुलाई) को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की डिवीज़न बेंच सुनवाई करेगी.
रेगुलर के साथ अंतरिम जमानत की भी दाखिल की है अर्जी
अपील में उमर खालिद ने चार जुलाई को कड़कड़डूमा अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी रेगुलर जमानत अर्जी नामंजूर कर दी गई थी. इसके साथ ही उन्होंने एक अलग अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत की भी दरख्वास्त की है. उन्होंने हाईकोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक बेहद अहम कानूनी सवाल पर गौर कर रहा है. सवाल यह है कि क्या मुकदमे में लगातार हो रही देरी और लंबे वक्त तक हिरासत में रहना, UAPA जैसे सख्त कानूनों में जमानत पर लगी पाबंदियों के बावजूद राहत देने की बुनियाद बन सकता है.
उमर खालिद का कहना है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग बेंच ने अलग-अलग राय दी थी. इसी वजह से अब इस मसले को बड़ी बेंच के सामने भेजा गया है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए.
जमानत के लिए उमर खालिद ने दी ये दलील
अपील में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत अर्जी पांच जनवरी को खारिज की थी. उस फैसले के बाद छह महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई में कोई मायने रखने वाली पेशकदमी नहीं हुई. अभी भी अदालत में इल्जाम तय करने को लेकर बहस जारी है, जबकि वह सितंबर 2020 से लगातार जेल में बंद हैं.
इस महीने की शुरुआत में चार जुलाई को एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद और इस मामले के दूसरे मुल्जिम शरजील इमाम, दोनों की रेगुलर जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं. निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के हुक्म से बंधी हुई है.
उस हुक्म में अदालत-ए-उजमा ने दोनों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थी, साथ ही यह छूट दी थी कि वे दोबारा जमानत की अर्जी तभी दाखिल कर सकते हैं, जब अभियोजन पक्ष के संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या फिर एक साल का वक्त गुजर जाए, जो भी पहले हो.
अदालत ने कहा था कि इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है. इसलिए नई जमानत अर्जियां सुनवाई के काबिल नहीं हैं. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने भी जमानत अर्जियों का मुखालफत करते हुए दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले के बाद हालात में कोई अहम तब्दीली नहीं आई है. अभियोजन ने यह भी अदालत को बताया कि उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.