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बिना ट्रायल जेल में बंद उमर खालिद का राहत की आस, जमानत के लिए SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

Umar Khalid Review Bail Petition Reconsideration in SC: दिल्ली दंगा केस में लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद को राहत मिलने की आस जगी है. उन्होंने सीनियर वकील कपिल सिब्बल की मदद से देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में जमानत के लिए याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने ओपन कोर्ट में सुनवाई की अपील की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:56 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Umar Khalid Bail Case: दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए नई कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है. उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं.

सोमवार (13 अप्रैल) को उमर खालिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई. इस याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था. इस मामले को जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली बेंच के सामने रखा गया है.

SC में ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग
उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पेश होकर मांग की कि इस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए, ताकि मामले पर खुलकर बहस हो सके. उन्होंने बताया कि यह याचिका बुधवार (15 अप्रैल) को विचार के लिए लिस्टेड है. हालांकि, कोर्ट ने इस पर तुरंत कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग पर विचार करने की बात कही है.

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यह पूरा मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इन दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे.

उमर खालिद पर क्या हैं आरोप?
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों ने "शांतिपूर्ण विरोध" के नाम पर देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, यह एक सुनियोजित और पहले से तय की गई साजिश थी, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़काना था.

पुलिस ने यह भी दावा किया कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत मौजूद हैं, जो इस कथित साजिश में उनकी गहरी भूमिका को दर्शाते हैं. इसी आधार पर कोर्ट ने जनवरी में कहा था कि अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड से यह संकेत मिलता है कि खालिद और इमाम दंगों की योजना, लोगों को जुटाने और रणनीति तय करने में शामिल थे, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.

इससे पहले बीते साल 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को अंतरिम जमानत दी थी. वह बीते 6 सालों से जेल में बगैर ट्रायल के बंद हैं. अब इस नए कदम के साथ उमर खालिद ने अपनी कानूनी लड़ाई को एक बार फिर आगे बढ़ाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख बेहद अहम माना जा रहा है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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