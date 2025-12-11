Advertisement
दिल्ली कोर्ट से राहत: बहन की शादी में शामिल होंगे उमर खालिद, 29 दिसंबर तक मिली जमानत

Umar Khalid Interim Bail Plea: कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट का यह फैसला केवल पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने की इजाजत तक सीमित है, जबकि मुख्य मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:13 PM IST

उमर खालिद (फाइल फोटो)
Umar Khalid Case: उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद बीते पांच साल से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही है. गुरुरवार (11 दिसंबर) को उमर खालिद को बड़ी राहत मिली, जब दिल्ली की एक अदालत ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बीते दिनों अर्जी दायर की थी. जिसे कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंजूर कर ली और आज उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने इजाजत देते हुए अंतरिम जमानत प्रदान की है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे. यह राहत सिर्फ उनकी बहन की शादी में हिस्सा लेने के लिए दी गई है.

अपडेट जारी है...

Delhi Newsdelhi riots 2020Umar Khalidmuslim news

