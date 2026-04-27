Delhi Riots: मुशर्रफ हत्याकांड में लोकेश और पंकज समेत 12 आरोपी बरी, कोर्ट ने ठुकराई मृतक की बीवी की गवाही

Delhi Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे देश के इतिहास के सबसे भयावह सांप्रदायिक टकरावों में शुमार किया जाता है. CAA-NRC के खिलाफ हो विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की आग में 50 से ज्यादा बेगुनाहों को अपनी चपेट में ले लिया. मृतकों में 40 से ज्यादा का ताल्कुल मुस्लिम समुदाय से था. इसी दंगे से जुड़े एक अहम मामले में अब अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है.

दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान एक शख्स के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार 12 लोगों को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा, क्योंकि गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे और सबूत भी मजबूत नहीं थे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. जिन आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था, उनमें लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, प्रिंस उर्फ डीजे वाला, ऋषभ चौधरी उर्फ तपस, जतिन शर्मा उर्फ रोहित, विवेक पंचाल उर्फ नंदू, हिमांशु ठाकुर, साहिल उर्फ बाबू, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू अरोड़ा शामिल थे.

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इन सभी पर मुशर्रफ नाम के शख्स की हत्या का आरोप था. अदालत ने 21 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित नहीं कर सका, इसलिए सभी को संदेह का फायदा देते हुए बरी किया जाता है.

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मिली जानकारी के मुताबिक, दंगों के दौरान 27 फरवरी 2020 को भागीरथी विहार इलाके में एक नाले से मुशर्रफ का शव बरामद हुआ था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 25 फरवरी की रात 150 से 200 लोगों की भीड़ जबरन मुशर्रफ के घर में घुसी, उन्हें बाहर खींचा, मारपीट की और बाद में उनका शव नाले में फेंक दिया.

इस मामले में आरोपियों पर हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, अपहरण, सबूत मिटाने और दुश्मनी फैलाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. अदालत ने कहा कि अभियोजन का पूरा मामला मुख्य रूप से मृतक की बीवी और बेटी के बयानों पर आधारित थी, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मुशर्रफ की हत्या होते हुए देखी थी. हालांकि, उनके बयानों में घटना के बाद की हालातों को लेकर विरोधाभास पाया गया. अदालत के मुताबिक, ये विरोधाभास इतने अहम हैं कि गवाही भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती है.

न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी के व्यवहार पर भी सवाल उठाया और इसे अस्वाभाविक बताया. अदालत ने कहा कि अगर उसने अपने शौहर यानी मुशर्रफ की हत्या होते देखी थी, तो उसने दो दिन तक न तो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और न ही किसी रिश्तेदार को बताया. इस तरह के हालात को सामान्य नहीं माना जा सकता है.

अदालत ने यह भी कहा कि जिन कॉल डीटेल रिकॉर्ड पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया, वे सिर्फ यह दिखाते हैं कि आरोपी अपने-अपने घरों के आसपास मौजूद थे. इससे यह साबित नहीं होता कि वे अपराध में शामिल थे, इसलिए इन रिकॉर्ड को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है.

इसके अलावा लोकेश सोलंकी के मोबाइल से मिले संदेशों के बारे में अदालत ने कहा कि भले ही उनमें नफरत फैलाने की बात सामने आती है, लेकिन इस मामले में उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसी आधार पर उसे पहले ही एक दूसरे मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

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