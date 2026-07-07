/दिल्ली दंगा केस में अतहर खान को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Delhi Riots 2020: साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में एक बार फिर अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. दंगों की कथित साजिश के मामले में गिरफ्तार अतहर खान को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा कि इस मुकदमे की मौजूदा हालत और महफूज गवाहों के बयानों को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. अदालत का मानना था कि रिहाई की सूरत में उनके फरार होने का खतरा भी मौजूद है.
मंगलवार (7 जुलाई) को जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने अतहर खान की अपील को खारिज कर दिया. यह अपील निचली अदालत के 29 जनवरी के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले से इत्तेफाक जताते हुए कहा कि इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद कंटेंट के आधार पर अतहर खान जमानत पाने के हकदार नहीं हैं.
अतहर खान पहले एक कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं. उन पर इल्जाम है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांदबाग में हुए विरोध प्रदर्शन के अहम इंतजाम करने वालों में उनका नाम शामिल था. इल्जाम यह भी है कि उन्होंने वहां भड़काऊ तकरीरें कीं.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच का दावा है कि अतहर खान ने कुछ खुफिया बैठकों में हिस्सा लिया था. पुलिस के मुताबिक, उन बैठकों के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि "दिल्ली को जलाने का वक्त आ गया है." पुलिस ने उन पर यह इल्जाम भी लगाया है कि उन्होंने निगरानी वाले कैमरों को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई में तालमेल बनाया.
अतहर खान के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के कथित "मुख्य साजिशकर्ताओं" में उनका नाम शामिल है. इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे.
ये हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. इस मामले में पुलिस ने शरजील इमाम, खालिद सैफी और उमर खालिद समेत कई दूसरे लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. इस पूरे मामले की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच कर रही है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक तौर पर यह भी कहा कि अतहर खान की व्हाट्सऐप बातचीत पहली नजर में कथित साजिश की तरफ इशारा करती है. अतहर खान ने अपनी जमानत की दरख्वास्त में शादाब अहमद के मामले का हवाला दिया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों के हालात एक जैसे नहीं हैं, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती.
अतहर खान की तरफ से एडवोकेट अर्जुन देवर ने पैरवी की, जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल एस. वी. राजू और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे अदालत में पेश हुए. इससे पहले निचली अदालत ने अपने 29 जनवरी के आदेश में कहा था कि अतहर खान के खिलाफ पहली नजर में ऐसे सबूत मौजूद हैं, जिनके रहते उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.