Delhi Riots 2020: छह साल बाद भी फैजान को इंसाफ नहीं? सिर्फ दो पुलिसकर्मियों पर CBI की चार्जशीट

Delhi Riots 2020: देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में फरवरी 2020 में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे. पुलिस ने सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन उनमें से कई को बाद में रिहा कर दिया गया. इस बीच, 23 साल के फैजान की मौत के छह साल बाद CBI ने एक अहम कदम उठाया है. CBI ने दिल्ली पुलिस के दो जवानों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

दरअसल, दिल्ली दंगों के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनसे दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठे. ऐसे ही एक वीडियो में दिल्ली पुलिस के अधिकारी दो मुस्लिम युवकों को बेरहमी से पीटते और उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते दिखे. इस वीडियो से लोगों में गुस्सा भड़का और दिल्ली पुलिस की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई.

फैजान की हो गई मौत

पीड़ित परिवार के मुताबिक, फैजान 24 फरवरी 2020 को अपनी मां कस्तमा को ढूंढने के लिए घर से निकला था, जो उस समय CAA विरोधी प्रदर्शन स्थल पर थीं. इसी दौरान वह हिंसा में फंस गया. वीडियो में साफ दिख रहा था कि फैजान और अन्य युवकों को घेरा गया, पीटा गया और अपमानित किया गया. घटना के बाद फैजान को गंभीर हालत में गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया. आरोप है कि इलाज के बाद भी उसे 24 घंटे से ज़्यादा समय तक ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया. रिहाई के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और फरवरी के मध्य में कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI को सौंप दी गई जांच

शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने दंगा और हत्या से संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. बाद में जांच एक विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दी गई. फैजान के परिवार ने इस जांच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच "बहुत कम और बहुत देर से" की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में "हेट क्राइम" की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर मामला CBI को सौंप दिया गया.

दो दिल्ली पुलिस के जवानों पर लगा इल्जाम

CBI ने अगस्त 2024 में एक नया मामला दर्ज किया और फरवरी 2026 में चार्जशीट दायर की. चार्जशीट में हेड कांस्टेबल रविंदर कुमार और कांस्टेबल पवन यादव का नाम है, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), और 304 (भाग-II) के तहत आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, धारा 302 के तहत हत्या का आरोप चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है.

सिर्फ दो पुलिसवालों पर आरोप क्यों?

फैजान की मां कस्तमा और परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर ने जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज में साफ तौर पर पांच या उससे ज़्यादा वर्दी पहने पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, लेकिन चार्जशीट सिर्फ दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में एक मुस्लिम लड़की को पुलिस अधिकारी घसीटते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन इस पहलू की जांच नहीं की गई है.

फैजान के भाई ने क्या कहा?

फैजान के भाई नदीम ने मीडिया को बताया कि उन्हें कानूनी बारीकियों की जानकारी नहीं है, लेकिन यह साफ है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि सड़क पर किया गया एक खुला हमला था. परिवार का कहना है कि अगर छह साल बाद भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आती है, तो यह एक मां के न्याय के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा.