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Zee SalaamIndian MuslimDelhi Riots 2020: AAP के Ex. पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 9 आरोपी बा-इज्ज़त बरी; नहीं मिला कोई सबूत

Delhi Riots 2020: AAP के Ex. पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 9 आरोपी बा-इज्ज़त बरी; नहीं मिला कोई सबूत

Court Acquits Delhi Riots Accused: दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत 9 लोगों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने गवाहों को लेकर भी अहम टिप्पणी की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 04, 2026, 08:15 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Delhi Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के 6 साल बाद भी उस घटना को याद कर कई लोग सिहर उठते हैं. दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों का मानना है कि मृतकों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है. इसके बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कई लोगों गिरफ्तार किया. हालांकि, यह गिरफ्तारियां हमेशा शक के दायरे में रही हैं. समय के साथ कई मामलों में यह सवाल उठता रहा कि क्या सभी आरोपी सच में दोषी थे या कुछ बेगुनाह भी सलाखों के पीछे पहुंचे. 

अब इस दंगे से जुड़े एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सबूतों की कमजोरी को उजागर कर दिया है. अदालत के आदेश के बाद जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में नौ आरोपियों को बरी कर दिया. इनमें आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम भी शामिल हैं. बाकी आरोपियों में राशिद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहैल, सलीम, इरशाद और अजहर के नाम शामिल हैं.

लाइव लॉ के मुताबिक, इन सभी पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. आरोपों में कार पर हमला कर उसमें बैठे लोगों को चोट पहुंचाने, एक पुलिस अधिकारी की मोटरसाइकिल जलाने, सड़क किनारे ठेले वालों के ठेले लूटने और तोड़ने, एक ई-रिक्शा में तोड़फोड़ और चोरी करने, और रॉयल मोटर्स नाम की दुकान में आग लगाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे.

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हालांकि, अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन पक्ष का पूरा केस कई अहम बिंदुओं पर कमजोर पड़ गया. जज ने कहा कि गवाहों की गवाही सामान्य और अस्पष्ट थी, जिसमें कोई ठोस या खास जानकारी नहीं थी. इतना ही नहीं, गवाहों ने घटनास्थल और तारीख को लेकर भी गलत बयान दिए. कोर्ट ने खास तौर पर तीन गवाहों की गवाही पर सवाल उठाए. 

इन गवाहों के जरिए आरोपियों की भीड़ में मौजूदगी और उनकी भूमिका साबित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी बातों में विरोधाभास पाया गया. उदाहरण के तौर पर रॉयल मोटर्स में आगजनी की घटना 25 फरवरी 2020 को हुई थी, जबकि अभियोजन पक्ष इसे 24 फरवरी बता रहा था. ऐसे में अदालत ने कहा कि गवाह उस दिन घटना देख ही नहीं सकते थे.

जज परवीन सिंह ने अपने आदेश में साफ कहा कि इन गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराना उचित नहीं है. इसलिए सभी को "संदेह का लाभ" देते हुए बरी किया जाता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला कई अहम पहलुओं पर पूरी तरह बिखर जाता है, जिससे आरोप साबित नहीं हो पाए.

गौरतलब है कि शाह आलम को 2020 के एक दूसरे दंगा केस में भी बरी किया जा चुका है. उस समय जज विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना ठोस सबूत जुटाए और असली आरोपियों की पहचान किए बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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