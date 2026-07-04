/उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित, आज आ सकता है बड़ा आदेश

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Delhi Riots 2020: साल 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े बहुचर्चित UAPA मामले में शनिवार (4 जुलाई) को कड़कड़डूमा कोर्ट में अहम सुनवाई करेगा. इस दौरान अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की रेगुलर जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में सबकी नजर कोर्ट के अगले कदम पर टिकी है.
बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में सीएए एनआरसी प्रदर्शनों के दौरान दंगे भड़क गए थे. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी. मृतकों में से ज्यादातर का ताल्लुक अल्पसंख्यक समुदाय से था. दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले में 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, और ढाई हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, खालिद सैफी समेत कई लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कार्रवाई की थी. UAPA के तहत गिरफ्तार कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम अभी भी जेल में हैं.
इसी कड़ी में उमर खालिद और शरजील इमाम ने मुकदमे में रेगुलर जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शनिवार (4 जुलाई) को हुई सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जियों पर अपना फैसला महफूज (सुरक्षित) रख लिया. अब उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत इसी दिन इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है.