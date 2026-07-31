/दिल्ली दंगा: अंकित शर्मा मर्डर केस में बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

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Delhi IB Officer Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक में अदालत ने सख्त पैगाम देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. फरवरी 2020 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के ऑफिसर अंकित शर्मा के कत्ल मामले में शुक्रवार (31 जुलाई) को कड़कड़डूमा अदालत ने साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन समेत पांच मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने इस वारदात को बेहद संगीन, दर्दनाक और समाज को झकझोर देने वाला करार दिया.
शुक्रवार (31 जुलाई) को सजा सुनाने से पहले अदालत ने मामले पर अपनी सख्त रद्देअमल भी दर्ज किया. कड़कड़डूमा कोर्ट के जज ने कहा कि यह बेहद संगीन वारदात थी और अंकित शर्मा का जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी.
अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा की लाश को जिस हाल में छोड़ा गया, वह किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि जानवर जैसा सुलूक था. अदालत की टिप्पणी के मुताबिक, इस पूरी वारदात ने समाज को गहरी सोच में डाल दिया और लोगों के जेहन को झकझोर कर रख दिया. जज ने अपने फैसले में कहा कि इस जुर्म को अंजाम देने का तरीका इंतिहाई क्रूर था. वारदात जिस अंदाज में अंजाम दिया गया, उसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया.
दिल्ली दंगों के दौरान आईबी (IB) अफसर अंकित शर्मा की कत्ल के मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने साफ कहा कि यह हमला बेहद निर्मम और हैवानियत की इंतिहा था. कोर्ट ने कहा कि अंकित शर्मा की मौत के बाद भी उनकी लाश के साथ बेरहमी की गई. मुजरिम लाश को घसीटते हुए चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया. इसी वजह से दिल्ली पुलिस और मुतास्सिरा परिवार ने अदालत से सभी मुजरिमों को मौत की सजा देने की मांग की थी.
सजा सुनाए जाने से पहले शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी. अदालत परिसर में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात किया गया, ताकि किसी तरह की नाखुशगवार वाकये को रोका जा सके. इससे पहले 13 जुलाई 2026 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को अंकित शर्मा के कत्ल के लिए कसूरवार करार दिया था. मुजरियम ठहराए जाने के बाद अदालत ने सजा पर दोनों फरीकों की दलीलें सुनी थीं.
दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस मामले को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" यानी सबसे दुर्लभ और जघन्य मामलों में से एक बताया था. पुलिस का कहना था कि अंकित शर्मा पर बेहद बर्बर तरीके से हमला किया गया और उनके साथ ऐसी क्रूरता बरती गई, जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है.
पुलिस के मुताबिक, अंकित शर्मा के शरीर पर कुल 51 घाव मिले थे. इनमें 7 घाव इतने गंभीर थे कि वे जानलेवा साबित हुए, जबकि 16 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे. पुलिस ने यह भी अदालत को बताया कि अंकित शर्मा की मौत के बाद भी उनकी लाश को नुकसान पहुंचाया गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया.
दूसरी तरफ, ताहिर हुसैन के वकील ने दिल्ली पुलिस की मौत की सजा की मांग का मुखालफत की. उन्होंने अदालत में दलील दी कि ताहिर हुसैन ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी. वकील का कहना था कि सिर्फ जिस्म पर मौजूद जख्मों की तादाद की बुनियाद पर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि किसी मुजरिम को मौत की सजा दी जाए.