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दिल्ली दंगा: अंकित शर्मा मर्डर केस में बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

Tahir Hussain Life Imprisonment News: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की कत्ल के मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 31 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने वारदात को बेहद क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला बताते हुए अपराध के तरीके पर शदीद रद्देअमल का इजहार किया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 31, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:24 PM IST
दिल्ली दंगा: अंकित शर्मा मर्डर केस में बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद
Image Credit: ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा मर्डर केस में उम्रकैद (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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