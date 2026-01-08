Advertisement
5 साल बाद घर लौटे मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान और गुलफिशा फातिमा, तिहाड़ जेल से रिहाई

Delhi Riots Accused Released: दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार होने के लगभग पांच साल बाद मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. जब वे जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों और परिवार वालों के बीच भावुक माहौल था.

Tauseef Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:53 AM IST

Delhi Riots 2020: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर समेत पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी. इस कोर्ट ऑर्डर के बाद गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. उनकी रिहाई 7 जनवरी की देर रात हुई. उनकी रिहाई के बाद उनके समर्थक और परिवार वाले बहुत खुश हैं.

दरअसल, सभी पर फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और साजिश रचने का आरोप था. पुलिस ने उनके खिलाफ UAPA सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे. लंबी जांच और सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह मानते हुए जमानत दे दी कि ट्रायल में लंबा समय लग सकता है और आरोपियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखना सही नहीं है.

इन शर्तों पर मिली है बेल
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं है, बल्कि यह आरोपी को ट्रायल के दौरान आजाद रहते हुए अपना पक्ष रखने का मौका देता है. कोर्ट ने जमानत देते समय कड़ी शर्तें भी लगाईं. आरोपियों को देश छोड़ने गवाहों से संपर्क करने या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित करने की इजाजत नहीं है. जमानत पर रिहाई के बाद समर्थकों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे न्याय की दिशा में एक कदम बताया है. कई मानवाधिकार संगठनों का तर्क था कि इन लोगों को दोषी साबित हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखा गया था.

सामाजिक कार्यकर्ता ने था बचाव
सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रा गुलफिशा फातिमा की गिरफ्तारी पर पहले भी देश और विदेश दोनों जगह सवाल उठे थे. जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर के मामलों में भी इसी तरह के तर्क दिए गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के कारण दंगों की साजिश से जोड़ा गया था. दिल्ली दंगों के मामलों में जमानत और ट्रायल को लेकर कई बहसें हुई हैं. कुछ मामलों में कोर्ट ने सबूतों की समीक्षा के बाद राहत दी है, जबकि कई आरोपी अभी भी जेल में हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

