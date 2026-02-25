Delhi Riots 2020: 758 FIR, 2619 गिरफ्तारियां… लेकिन अभी भी अधूरी है इंसाफ, ज्यादातर केस लंबित

Delhi Riots Cases Pending: दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को छह साल हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों का फाइनल सॉल्यूशन अभी भी पेंडिंग है. 758 FIR में कुल 2,619 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Delhi Riots 2020: देश की राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के छह साल बाद भी ज्यादातर मामलों में कानूनी प्रक्रिया पेंडिंग है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दंगों के सिलसिले में कुल 758 FIR दर्ज की गईं और 2,619 लोगों को गिरफ्तार किया गया. अब तक, 112 मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि अदालतों ने उन्हें लगभग 20 में बरी कर दिया है. बड़ी संख्या में मामले अभी भी अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं.
इन दंगों में कई लोगों की जान चली गई और प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ. पीड़ितों के परिवारों का कहना है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया की वजह से उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है. कई मामलों में गवाहों के बयान दर्ज करने, सबूतों की जांच करने और आरोप तय करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है. कानूनी जानकारों का मानना है कि इतने बड़े मामलों में जांच और ट्रायल में समय लग सकता है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दंगों से जुड़े मामलों की बड़े पैमाने पर जांच की गई और डिजिटल सबूत, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर चार्जशीट फाइल की गईं. कई मामलों में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सजा दिलाई, जबकि कुछ में सबूतों की कमी या शक का फायदा मिलने पर आरोपी बरी हो गए.
ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन और सोशल एक्टिविस्ट ने भी केस के बैकलॉग को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्पेशल कोर्ट या एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत पड़ सकती है. इस बीच, सरकार का कहना है कि कोर्ट आजादी से काम कर रही हैं और फैसले कानून के हिसाब से लिए जा रहे हैं. दंगों के दौरान हुए नुकसान और पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है. कई परिवार मुआवजे, पुनर्वास और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते रहते हैं.