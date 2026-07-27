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अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन समेत 5 को फांसी देने की मांग, कोर्ट में सजा पर बहस जारी

IB Officer Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के कत्ल मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में बहस जारी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की. वहीं बचाव पक्ष ने इसे "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" मामला मानने से इनकार करते हुए सजा में रियायत की अपील की.

Reported By Syed Mubashshir
Published: Jul 27, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:33 PM IST
अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन समेत 5 को फांसी देने की मांग, कोर्ट में सजा पर बहस जारी
Image Credit: (फाइल फोटो)

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