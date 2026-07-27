/अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन समेत 5 को फांसी देने की मांग, कोर्ट में सजा पर बहस जारी

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Dehi Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्व में हुए दिल्ली दंगों में आईबी अफस अंकित शर्मा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था. आज सोमवार (27 जुलाई) को इस मामले पर अदालत में बहस जारी है. कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस मामले को इंतिहाई संगीन बताते हुए साबिक काउंसल ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की.
दूसरी तरफ ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत से सजा में रियायत देने की गुजारिश करते हुए कहा कि यह मामला "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" की कैटेगरी में नहीं आता और पूरे मुकदमे के दौरान आपराधिक साजिश का कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया.
दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने दलील देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें दोषियों ने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दीं. पुलिस के मुताबिक, मुल्जिमों का बर्ताव इतना बर्बर था कि वे जानवरों की तरह हो गए थे. पुलिस ने अदालत से कहा कि अंकित शर्मा का कत्ल बेहद बेरहमी के साथ किया गया था और यह ऐसा जुर्म है जिसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता. इसलिए सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए.
अंकित शर्मा कत्ल केस पर पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि अंकित शर्मा के मौते के बाद भी उनके जिस्म के साथ जुल्म किया गया. जब उनकी लाश मिली तो उनके बदन पर अंडरवियर के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं था. पुलिस का कहना था कि इस वारदात में जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वह इस जुर्म की संगीनियत को और ज्यादा बढ़ा देती है.
दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि अंकित शर्मा को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था. पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर कुल 51 जख्म पाए गए थे. इनमें से 16 जख्म धारदार हथियार से किए गए थे. पुलिस ने इन तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि यह ऐसा जुर्म है, जिसके लिए सबसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए.
"रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता अंकित शर्मा कत्ल केस"
फिलहाल कड़कड़डूमा कोर्ट दोषियों की सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है. सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के वकील ने अदालत से कहा कि हर मामले में मौत की सजा देना कानून का मकसद नहीं है. उन्होंने दलील दी कि यह मामला "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए.
ताहिर हुसैन की तरफ से यह भी कहा गया कि पूरे ट्रायल के दौरान भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B, यानी आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया गया. इसलिए इस पहलू को भी सजा तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए.
11 मुल्जिमों में से 5 लोगों को ठहाराया दोषी
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 91 गवाहों के बयान दर्ज किए. इन गवाहियों और पेश किए गए सबूतों पर गौर करने के बाद अदालत ने 11 मुल्जिमों में से सिर्फ 5 लोगों को दोषी करार दिया. अब अदालत इन्हीं पांच दोषियों की सजा पर आखिरी फैसला सुनाने से पहले अभियोजन और बचाव पक्ष की तमाम दलीलों पर गौर कर रही है.