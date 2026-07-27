/अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन समेत 5 को फांसी देने की मांग, कोर्ट में सजा पर बहस जारी

दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने दलील देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें दोषियों ने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दीं. पुलिस के मुताबिक, मुल्जिमों का बर्ताव इतना बर्बर था कि वे जानवरों की तरह हो गए थे. पुलिस ने अदालत से कहा कि अंकित शर्मा का कत्ल बेहद बेरहमी के साथ किया गया था और यह ऐसा जुर्म है जिसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता. इसलिए सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए.