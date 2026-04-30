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दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग कोर्ट ने ठुकराई, बताई ये खास वजह

Delhi Court on Kapil Mishra Case: दिल्ली दंगे 2020 से जुड़े मामले में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दायर शिकायत को अदालत ने खारिज कर दिया. शिकायतकर्ता की बार-बार गैरहाजिरी और मामले को आगे न बढ़ाने के चलते अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर आगे कार्रवाई से इनकार कर दिया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:14 AM IST

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दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)

Delhi Riots 2020: साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में अक्सर बीजेपी नेता और रेखा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा पर संगीन इल्जाम लगते रहे हैं. इसको लेकर अलग-अलग लोगों के जरिये कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने की मांग के लिए याचिका दायर की गई. इसी तरह की याचिका पर बुधवार (29 अप्रैल) को सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया. 

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा से जुड़े इस मामले में अदालत ने शिकायत को ही खारिज कर दिया, और इसके पीछे की वजह को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की. नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने बुधवार (29 अप्रैल) को यह फैसला सुनाया. 

बता दें, यह शिकायत मोहम्मद इलियास की ओर से साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग लेकर की गई थी. अदालत ने शिकायतकर्ता की लगातार गैरहाजिरी और मामले को आगे न बढ़ने की वजह से इसे खारिज कर दिया.

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अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि शिकायतकर्ता बिना किसी ठोस वजह के बार-बार गैर-हाजिर रहा, जिससे यह साफ होता है कि वह जानबूझकर मामले को लटकाना चाहता है. ऐसी हालात में अदालत के पास शिकायत को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

यह भी पढ़ें: रेलवे नोटिस के खिलाफ संगमरमर मस्जिद की पुकार, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई

इतना ही नहीं अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील के रवैये पर भी नाराजगी का इजहार किया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि वकील के जरिये अलग-अलग तारीखों पर दिए गए बयान आपस में विरोधाभासी हैं, जो मामले को गंभीरता से न लेने की ओर इशारा करते हैं.

इससे पहले अदालत ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी खारिज कर चुकी है और शिकायतकर्ता को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था. 13 मार्च 2026 के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद 27 मार्च को बयान दर्ज करने की तारीख तय हुई.

हालांकि, इसके बाद 27 मार्च को भी शिकायतकर्ता अदालत में पेश नहीं हुआ. उसके वकील के अनुरोध पर अगली तारीख 8 अप्रैल तय की गई. इस दिन भी शिकायतकर्ता गैर-हाजिर रहा और बताया गया कि पुनर्विचार याचिका सत्र न्यायालय में दायर की गई है. इसके बाद मामला 17 अप्रैल तक टाल दिया गया.

इसके बाद 17 अप्रैल को फिर से सुनवाई टालने की मांग की गई. इसके वजह बताई गई कि इस मामले पर बहस करने वाले वकील महमूद प्राचा उपलब्ध नहीं हैं. इस दिन भी शिकायतकर्ता मौजूद नहीं था. अदालत ने इसे आखिरी मौका मानते हुए अगली तारीख 29 अप्रैल तय की.

कल यानी बुधवार (29 अप्रैल) को जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोबारा मामला सुनवाई शुरू की, तो फिर कहा गया कि पुनर्विचार याचिका जल्द दायर की जाएगी. अदालत ने इस बयान को पहले दिए गए बयान के उलट पाया और इसे गंभीरता से लिया. अदालत ने कहा कि लगातार तीन तारीखों पर शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी से साफ है कि वह इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता. जब अदालत ने गैरहाजिरी की वजह पूछी, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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