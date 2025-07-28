दिल्ली दंगा: फैजान की मौत केस में CBI का एक्शन, दो आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में हाजिर

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली दंगा: फैजान की मौत केस में CBI का एक्शन, दो आरोपी पुलिसकर्मी कोर्ट में हाजिर

Muslim Youth Death Case in Delhi Riots: साल 2020 दिल्ली दंगों में फैजान की मौत मामले में CBI जांच के तहत दो पुलिसकर्मी अदालत में पेश हुए. वीडियो में फैजान को पीटकर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने का आरोप है. अदालत ने आरोप-पत्र की प्रतियां देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 2 मार्च तय की है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:25 AM IST

Delhi Riots 2026: साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका को लेकर उठे सवाल एक बार फिर चर्चा में हैं. उस हिंसा में हुई मौतों और कथित पुलिस कार्रवाई पर पहले भी कई आरोप लगे थे, और अब 23 साल के मुस्लिम नौजवान की मौत से जुड़े मामले में अदालत की सुनवाई ने दिल्ली पुलिस पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच के तहत दो पुलिसकर्मी मंगलवार (24 फरवरी) को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला उस फैजान नाम के नौजवान की मौत से जुड़ा है, जिसकी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर पिटाई हुई थी. घटना से जुड़े एक वीडियो में पुलिसकर्मियों के जरिये फैजान को पीटते हुए और उसे जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए कहते हुए सुना गया था. इसी मामले में आरोपी पुलिसकर्मी रविंदर कुमार और पवन यादव अदालत में पेश हुए.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल की अदालत ने निर्देश दिया कि CBI के जरिये दाखिल आरोप-पत्र और उससे जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां आरोपियों के वकीलों और पीड़ित पक्ष के वकील को दी जाएं. अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली सुनवाई की तारीख 2 मार्च तय की है. इससे पहले 4 फरवरी को अदालत ने रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत होने के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ CBI के आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था.

यह भी पढ़ें: लखनऊ यूनिवर्सिटी की मस्जिद के पास न नमाज़ न हनुमान चालीसा का पाठ; दोनों पर कार्रवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2024 में फैजान की मां किस्मतून की याचिका पर इस मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) से लेकर CBI को सौंप दी थी. याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी. इसके बाद CBI ने 6 अगस्त 2024 को हत्या, दंगा और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया.

फैजान की मां ने 2020 में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके बेटे को बेरहमी से पीटा, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा और उसे जरूरी इलाज नहीं दिया. उनका कहना है कि हिरासत से रिहा होने के बाद चोटों की वजह से 26 फरवरी 2020 को फैजान की मौत हो गई.

गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के समर्थकों और हिंदूवादी संगठनों के बीच शुरू हुई हिंसा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों में बदल गई थी. इन दंगों में कम से कम 53 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे. मृतकों में 40 मुस्लिम समुदाय से और 13 बहुसंख्यक समुदाय से थे. अब इस मामले में अदालत आगे की सुनवाई में आरोप-पत्र और सबूतों की जांच करेगी.

यह भी पढ़ें: "मेरे गांव में मुल्लों..." रोजे में था वासिद, मोहित ने बेरहमी से पीटा; मेरठ में मुस्लिम फेरीवाले पर हमला

 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Delhi newsdelhi riots 2020CBIDelhi Policemuslim news

