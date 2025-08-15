Delhi दंगों में लगे थे गंभीर इल्जाम, 5 साल बाद तीन बेगुनाह मुस्लिम बाइज्जत बरी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2881887
Zee SalaamIndian Muslim

Delhi दंगों में लगे थे गंभीर इल्जाम, 5 साल बाद तीन बेगुनाह मुस्लिम बाइज्जत बरी

Delhi Riots: दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. इन लोगों पर आगजनी जैसे गंभीर इल्जाम थे.आरोपियों का केस जमीयत उलेमा-ए-हिंद लड़ रही थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 15, 2025, 11:07 AM IST

Trending Photos

Delhi दंगों में लगे थे गंभीर इल्जाम, 5 साल बाद तीन बेगुनाह मुस्लिम बाइज्जत बरी

Delhi Riots: दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने थाना दयालपुर के मुक़दमा नंबर 78/20 में तीन निर्दोष नागरिकों, इरशाद, अकील उर्फ़ पपर और रईस खान को लूट, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

दिल्ली दंगों के दौरान लगा इल्जाम

यह मामला दिल्ली दंगों के दौरान दर्ज किए गए उन दर्जनों मामलों में से एक था, जिनमें बेगुनाह नागरिकों को केवल शक और पूर्वाग्रह के आधार पर फंसाया गया था. इस मामले में, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने न्याय दिलवाने का बीड़ा उठाया हुआ था. इरशाद की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सलीम मलिक ने मज़बूत दलीलों, सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत को यकीन दहानी कराई कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे और ज्यादातर सबूत संदिग्ध और भ्रामक इरादे से पेश किए गए थे.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने की लोगों की मदद

गौरतलब है कि पिछले पांच सालों से जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी टीम, अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के नेतृत्व में, इन निर्दोष लोगों का मुक़दमा लड़ रही है. 2020 में दिल्ली दंगों के एकदम बाद, जमीयत ने पीड़ितों को दो मोर्चों पर समर्थन और मदद देने का काम किया था. जिनमें राहत और पुनर्वास के तहत, प्रभावित परिवारों की मआशी मदद, आवास और रोज़गार बहाल करने में सहायता, और जिन लोगों पर केस चल रहा था उनके लिए केस लड़ना.

वकीलों ने कही ये बात

आज के फैसले पर टिप्पणी करते हुए मौलाना महमूद असद मदनी ने वकीलों के संघर्ष की प्रशंसा की और परिवार को बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला इस बात का नतीजा है कि अगर लड़ाई सब्र, आज़ादी और कानूनी दायरे में रहकर लड़ी जाए तो न्याय जरूर मिलता है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Delhi Newsmuslim newsdelhi riots

Trending news

Delhi News
Delhi दंगों में लगे थे गंभीर इल्जाम, 5 साल बाद तीन बेगुनाह मुस्लिम बाइज्जत बरी
independence day 2025
इतिहास को कैसे मिटाएंगे? इन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स से थर-थर कांपे थे अंग्रेज
Independence Day
Independence Day: मस्जिदों में गूंजा 'जन गण मन', स्वतंत्रता दिवस मनाते दिखे तलबा
Kishtwar
Kishtwar में फटा बादल, क्या है अब तक का अपडेट? 45 की मौत 120 घायल
Independence Day
Independence Day 2025 Shayari: आपको देशभक्ति की भावना से भर देंगे ये 10 बेहतरीन शेर
Yemen
Yemen के हूतियों के नेता का बड़ा बयान; बोला इजराइल का ये है असल मकसद
Saudi Arabia
Jerusalem में इजराइल की इस हरकत से नाराज हुआ सऊदी अरब, कर डाली बड़ी अपील
Dogs Bite
कुत्ते इतने वफादार होते तो वीरू, बसंती को उनके सामने नाचने से कभी मना नहीं करता !
Dogs Bite
कुत्ते इतने वफादार होते तो वीरू, बसंती को उनके सामने नाचने से कभी मना नहीं करता !
Etawah news
इटावा में अवैध असलहा कारोबार का पर्दाफाश, मस्जिद के इमाम समेत कई गिरफ्तार
;