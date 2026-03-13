शाहरुख पठान की 11वीं जमानत याचिका भी खारिज, मार्च 2020 से जेल में हैं बंद

Delhi Riots 2020: उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के कथित आरोपी शाहरुख पठान की जमानत को लेकर शुक्रवार को कोर्ट ने अहम आदेश दिया. शाहरुख पठान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है.

बता दें, शाहरुख पठान वह शख्स है, जिनकी फोटो फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान बंदूक ताने हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. कड़कड़दूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपे ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत नहीं दी थी और तब से महत्वपूर्ण परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है.

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा?

कड़कड़दूमा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2024 के आदेश के माध्यम से आरोपी को जमानत देने से इंकार किया है और परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ डेढ़ साल बीत जाने का तथ्य छोड़कर, तो इस कोर्ट को अब भी उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए."

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दरअसल, यह जमानत याचिका एफआईआर 51/2020 से संबंधित थी, जो जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज है. यह उस घटना से जुड़ी है. आरोप है कि शाहरुख पठान दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हथियार ताने हुए नजर आए थे. शाहरुख पठान की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो थी. फरवरी 2020 में हुए दंगों की सबसे पहचानी जाने वाली तस्वीरों में से एक बन गई. इन दंगों में 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे. पठान मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं.

बगैर ट्रायल आधी सजा पूरी कर चुके हैं शारुहख

यह शाहरुख पठान की 11वीं जमानत याचिका थी, और इससे पहले की सभी याचिकाएं ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों ने खारिज कर दी थीं. इस हालिया याचिका पर उनके वकीलों ने तर्क दिया कि शाहरुख पठान पहले ही भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत निर्धारित अधिकतम दस साल की सजा का आधा समय जेल में बिता चुके हैं, और पुराने सीआरपीसी की धारा 436A के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए.

प्रोसिक्यूशन ने याचिका का कड़ा विरोध किया, यह बताते हुए कि यह उनकी 11वीं याचिका है और पठान दूसरे दंगे से संबंधित एफआईआर में भी आरोपी हैं. नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479(2) के तहत, अगर आरोपी किसी अन्य मामले में भी मुकदमा झेल रहा है, तो अधिकतम सजा के आधे समय जेल में बिताने पर जमानत का फायदा नहीं दिया जा सकता.

आधी सजा के बावजूद नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की बात को मानते हुए कहा कि BNSS लागू होने के बाद, जमानत याचिका को नई धारा 479 के तहत ही देखा जाएगा और पुराने सीआरपीसी के प्रावधान को पीछे से लागू नहीं किया जा सकता. चूंकि पठान दूसरे दंगे से जुड़े मामले में भी ट्रायल झेल रहे हैं, इसलिए उन्हें आधी सजा पर जमानत का फायदा नहीं मिल सकता.

न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि ट्रायल में देरी सिर्फ प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि कई मौकों पर प्रक्रिया में देरी शाहरुख पठान की अपने व्यवहार की वजह से हुई है.

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