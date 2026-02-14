Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3109260
Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, 5 साल जेल में रहने के बाद रेगुलर जमानत की गुहार

दिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, 5 साल जेल में रहने के बाद रेगुलर जमानत की गुहार

Delhi riots Shahrukh Pathan: दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने के मामले समेत कई अन्य आरोपों में गिरफ्तार शाहरुख पठान ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 12:40 PM IST

Trending Photos

दिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, 5 साल जेल में रहने के बाद रेगुलर जमानत की गुहार

Delhi Riots Shahrukh Pathan: साल 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों में शाहरुख पठान नाम का एक युवक सड़क पर पिस्तौल लहराते और पुलिसवालों की ओर पॉइंट करते हुए दिखा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने सिनाखत करके आरोपी शाहरुख पठान को गिरफ्तार कर लिया. शाहरुख पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए. अब खबर है कि आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी है. 

दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान ने पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक पॉइंट किया था, इस घटना की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वह मार्च 2020 में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद से कस्टडी में है. शाहरुख पठान की तरफ से रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी गई थी. बीते शुक्रवार (13 फरवरी) को कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी के सामने शाहरुख पठान की रेगुलर जमानत वाली अर्जी पेश की गई. हालांकि, SPP अनुज हांडा के इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद इस मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए फिर से लिस्ट किया गया.

ASJ बाजपेयी ने शुक्रवार को कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) ने इस आधार पर बेल अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए स्थगन मांगा है कि उन्हें इस अर्जी की कॉपी कल ही मिली है. कोर्ट ने कहा कि स्थगन मंजूर है. बता दें कि शाहरुख पठान दंगा करने, हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने वगैरह के कथित अपराधों से जुड़े एक मामले में आरोपी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेगुलर बेल इस आधार पर मांगी गई है कि शाहरुख पठान अंडर-ट्रायल कैदी के तौर पर ज्यूडिशियल कस्टडी में रहते हुए कथित अपराध के लिए तय मैक्सिमम सज़ा का आधा से ज़्यादा हिस्सा पहले ही काट चुका है, और ट्रायल अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है. जमानत याचिका में कहा गया है कि शाहरुख पठान 3 मार्च, 2020 से लगातार कस्टडी में है. पुलिस ने जांच के बाद पहले ही चार्जशीट फाइल कर दी है। मामला प्रॉसिक्यूशन के सबूत के स्टेज पर है. यह भी कहा गया है कि शाहरुख पठान पिछले 5 साल से कस्टडी में है. प्रॉसिक्यूशन ने लगभग 100 गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें से अभी तक कुछ ही से पूछताछ हुई है. ट्रायल खत्म होने में काफी समय लगेगा.

शाहरुख पाठी की ओर से रोगुल बेल की लिए जायर याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे हालात में आवेदक को लगातार कस्टडी में रखना दबाव डालने वाला और सज़ा देने वाला है और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी और तेज़ी से ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है. इसलिए, आवेदक को बेल पर रिहा करने का अधिकार है.

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsShahrukh Pathan Regular Bail PetitionDelhi Riots Shahrukh Pathan Caseminority newsToday News

Trending news

muslim news
हुमायूं कबीर की हत्या की साजिश, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से लगाया गुहार
muslim world news
गज़ा के ध्वस्त इमारतों के नीचे दबे हैं हजारों शव; सिविल डिफेंस ने किया खुलासा
muslim news
बुर्का पहन हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली तमन्ना; अमरोहा में लोगों ने किया स्वागत
muslim news
नागपुर हिंसा के बाद फहीम खान के मकान पर चला था बुलडोजर, HC ने नगर निगम को लगाई फटकार
Telangana NEWS
महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में AIMIM का दम; निकाय चुनाव में 70 वार्डों पर बड़ी जीत
Pakistan News
लाहौर के बंद पड़े गुरुद्वारे में फिर जगी रौनक; 80 साल बाद हुआ शबद कीर्तन और अरदास
Bareilly News
पाकिस्तान में शिया समुदाय का नरसंहार; बरेली में फूटा गुस्सा; सुरक्षा की मांग
UTTAR PRADESH
UP News: शिया-सुन्नी विवाद में अली की हत्या; 27 साल बाद 12 सुन्नी मुसलमान दोषी करार
Delhi news
दिल्ली NIA कोर्ट का बड़ा फैसला; LeT आतंकी को पनाह देने वालों को 15 साल की सजा
Delhi news
दिल्ली की 400 साल पुरानी मज़ार-कब्रिस्तान और मस्जिद पर संकट; वक्फ बोर्ड लाचार!