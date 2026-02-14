दिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, 5 साल जेल में रहने के बाद रेगुलर जमानत की गुहार

Delhi Riots Shahrukh Pathan: साल 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों में शाहरुख पठान नाम का एक युवक सड़क पर पिस्तौल लहराते और पुलिसवालों की ओर पॉइंट करते हुए दिखा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने सिनाखत करके आरोपी शाहरुख पठान को गिरफ्तार कर लिया. शाहरुख पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए. अब खबर है कि आरोपी शाहरुख पठान ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी है.

दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान ने पुलिस कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक पॉइंट किया था, इस घटना की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वह मार्च 2020 में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद से कस्टडी में है. शाहरुख पठान की तरफ से रेगुलर बेल के लिए अर्जी दी गई थी. बीते शुक्रवार (13 फरवरी) को कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी के सामने शाहरुख पठान की रेगुलर जमानत वाली अर्जी पेश की गई. हालांकि, SPP अनुज हांडा के इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद इस मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए फिर से लिस्ट किया गया.

ASJ बाजपेयी ने शुक्रवार को कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) ने इस आधार पर बेल अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए स्थगन मांगा है कि उन्हें इस अर्जी की कॉपी कल ही मिली है. कोर्ट ने कहा कि स्थगन मंजूर है. बता दें कि शाहरुख पठान दंगा करने, हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने वगैरह के कथित अपराधों से जुड़े एक मामले में आरोपी है.

रेगुलर बेल इस आधार पर मांगी गई है कि शाहरुख पठान अंडर-ट्रायल कैदी के तौर पर ज्यूडिशियल कस्टडी में रहते हुए कथित अपराध के लिए तय मैक्सिमम सज़ा का आधा से ज़्यादा हिस्सा पहले ही काट चुका है, और ट्रायल अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है. जमानत याचिका में कहा गया है कि शाहरुख पठान 3 मार्च, 2020 से लगातार कस्टडी में है. पुलिस ने जांच के बाद पहले ही चार्जशीट फाइल कर दी है। मामला प्रॉसिक्यूशन के सबूत के स्टेज पर है. यह भी कहा गया है कि शाहरुख पठान पिछले 5 साल से कस्टडी में है. प्रॉसिक्यूशन ने लगभग 100 गवाहों का हवाला दिया है, जिनमें से अभी तक कुछ ही से पूछताछ हुई है. ट्रायल खत्म होने में काफी समय लगेगा.

शाहरुख पाठी की ओर से रोगुल बेल की लिए जायर याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे हालात में आवेदक को लगातार कस्टडी में रखना दबाव डालने वाला और सज़ा देने वाला है और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी और तेज़ी से ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है. इसलिए, आवेदक को बेल पर रिहा करने का अधिकार है.