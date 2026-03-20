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Sharjeel Imam Bail: 6 साल की कैद के बाद शरजील इमाम को मिली आजादी, भाई की शादी में होंगे शामिल

Sharjeel Imam Bail: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिनों की अंतरिम ज़मानत दे दी है. छह साल बाद जेल से बाहर आकर, इमाम अपने भाई की शादी में शामिल होंगे और अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:59 PM IST

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Sharjeel Imam Bail: 6 साल की कैद के बाद शरजील इमाम को मिली आजादी, भाई की शादी में होंगे शामिल

Sharjeel Imam News: दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम को 6 साल और 10 दिन की अंतरिम ज़मानत दी गई है.  दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिनों के लिए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को जब वह तिहाड़ जेल से बाहर निकले, तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और वह कैमरों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए.

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. यह राहत 9 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने कुछ कड़ी शर्तों के साथ दी. अदालत ने साफ किया कि जमानत की अवधि के दौरान, इमाम को सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से मिलने की इजाजत होगी. उसे अपनी याचिका में बताई गई जगहों के अलावा किसी और जगह जाने की इजाजत नहीं है. इसके अलावा, उसे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोक दिया गया है.

भाई की शादी में होंगे शामिल
गौरतलब है कि शरजील इमाम ने अपने भाई की शादी में शामिल होने और ईद के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छह हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मांगी थी. उसके भाई की शादी 25 मार्च को होनी है. हालांकि, अदालत ने उसकी अर्ज़ी को कुछ हद तक मान लिया और उसे सिर्फ़ 10 दिनों के लिए राहत दी. साथ ही उसे 50,000 का निजी मुचलका और इतनी ही रकम के दो ज़मानती पेश करने का निर्देश दिया गया.

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दिखाया विक्ट्री निशान
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शरजील इमाम शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आया. उस समय हल्की बारिश हो रही थी और उसके परिवार के कई सदस्य उसे लेने आए हुए थे. जेल से बाहर निकलते ही, इमाम मीडिया के सवालों से बचता रहा और बिना कुछ कहे सीधे एक कार में बैठ गया. हालांकि, कार में बैठने के बाद उसे मुस्कुराते हुए देखा गया और उसने अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए 'जीत का निशान' दिखाया. यह पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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