"मां की बीमारी और मामा के...कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत नहीं, अब HC से उम्मीद लगाए बैठे हैं उमर खालिद

Umar Khalid Interim Bail Case: साल 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में उमर खालिद लंबे समय से जेल में बंद हैं. देश विदेश में लगातार उमर खालिद को रिहा करने की मांग उठती रही है. इस बीच जेल में बंद उमर खालिद ने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है, इस दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार (22 मई) को सुनवाई होने जा रही है. अपने परिवार की मुश्किल घड़ी में राहत की उम्मीद लेकर उमर खालिद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

उमर खालिद ने अपने दिवंगत मामा के चहल्लुम में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था. इस दौरान अदालत ने कहा था कि जमानत के लिए पेश की गई वजहें नाकाफी हैं.

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याचिका में बताया गया था कि उमर खालिद के मामा खुर्शीद अहमद खान की 10 अप्रैल में मौत हो गई थी. उनका चहलुम 24 मई को दिल्ली में रखा गया है. इसके अलावा उमर खालिद की मां भी लंबे समय से बीमार हैं और उन्हें 2 जून को एक निजी अस्पताल में सर्जरी कराने की सलाह दी गई है.

याचिका में यह भी कहा गया कि परिवार में माता-पिता और पांच बहनें हैं, लेकिन बहनों की शादी हो चुकी है और वे अपने घरों में रहती हैं. वहीं 71 साल के पिता मां की देखभाल करने की हालत में नहीं हैं. ऐसे में परिवार के सबसे बड़े और इकलौते बेटे होने के नाते उमर खालिद की मौजूदगी जरूरी है, ताकि वह अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद में उनकी देखभाल कर सकें.

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मांग का विरोध किया. सरकारी पक्ष का कहना था कि आरोपी अदालत की नरमी का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. अभियोजन ने दलील दी कि मामा करीबी रिश्तेदार की कैटेगरी में नहीं आते और चहलुम में शामिल होना जरूरी नहीं है. वहीं मां की बीमारी को लेकर कहा गया कि उनकी देखभाल पिता और बहनें कर सकती हैं. यह एक मामूली ऑपरेशन है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत ने माना कि उमर खालिद को पहले भी कई बार अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और उन्होंने हर बार समय पर आत्मसमर्पण किया. इसके बावजूद अदालत ने कहा कि हर आवेदन को उसके तथ्यों के आधार पर अलग-अलग देखा जाएगा. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामा के चहलुम में शामिल होना इतना जरुरी नहीं है और मां की देखभाल के लिए परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हैं. इसी आधार पर अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया.