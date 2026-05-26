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दिल्ली दंगा 2020 केस में अथर खान को राहत मिलेगी? हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले से जुड़े UAPA केस में अथर खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें आने वाले फैसले पर टिकी हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 26, 2026, 12:51 PM IST

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दिल्ली दंगा 2020 केस में अथर खान को राहत मिलेगी? हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगे 2020 केस की बड़ी साज़िश के मामले में अथर खान की जमानत अर्ज़ी पर फैसला सुरक्षित रख लिया. वह 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई बड़ी साज़िश के मामले में UAPA के तहत आरोपी है. उसकी पिछली जमानत अर्ज़ी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने आरोपी के वकील और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अथर खान की जमानत अर्ज़ी पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

अधिवक्ता अर्जुन दीवान अथर खान की तरफ से पेश हुए और दलील दी कि गवाह 'प्लूटो' के बयान में एक बड़ा विरोधाभास है, जिसने तीन दिनों के भीतर ही अपना बयान बदल दिया था.
प्लूटो, जो चांदबाग में 'याज़' के बेसमेंट में बिरयानी पहुंचाता था. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वहां कई लोग मौजूद थे जो दंगों और हत्याओं की साज़िश पर चर्चा कर रहे थे, और अथर खान भी वहीं था. वकील ने यह भी दलील दी कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वह इस साज़िश में सक्रिय रूप से शामिल था और उसकी उमर खालिद से कोई मुलाक़ात नहीं हुई थी. उसके पास से कोई हथियार या अन्य कोई सामान बरामद नहीं हुआ है.

वकील ने क्या दी दलील
वकील अर्जुन दीवान ने यह भी दलील दी कि WhatsApp चैट से यह साफ जाहिर होता है कि वह केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बारे में ही बात कर रहा था. अथर के वकील ने गुलफिशा फ़ातिमा के केस का भी ज़िक्र किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. वकील ने कहा कि गुलफ़िशा की भूमिका अथर खान की भूमिका से कहीं ज़्यादा गंभीर थी. इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी. दूसरी ओर, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) मधुकर पांडे ने ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए दलील दी कि उसकी पिछली ज़मानत अर्ज़ी सितंबर 2025 में खारिज कर दी गई थी और कोर्ट ने यह पाया था कि उसके ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया केस बनता है. यह फ़ैसला अब अंतिम माना जाएगा, क्योंकि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी गई थी.

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SPP पांडे ने क्या दी दलील
SPP पांडे ने यह भी दलील दी कि अथर खान उन अन्य आरोपियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, क्योंकि अथर के ख़िलाफ सबूत मौजूद हैं.
इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि गवाह प्लूटो का बयान भी अथर के खिलाफ ही है. WhatsApp चैट्स से दंगों में लोगों को मारने का इरादा जाहिर होता है. इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी. इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अथर खान, उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, अब्दुल खालिद सैफी, सफी उर रहमान, मीरान हैदर, फैज़ान खान, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, तस्लीम खान, सफूरा ज़रगर, इशरत जहां, गुलफिशा फातिमा, सलीम खान और सलीम मलिक मुन्ना के साथ आरोपी हैं. ट्रायल कोर्ट आरोपों को तय करने पर दलीलें सुन रही है और दिल्ली पुलिस अपनी जवाबी दलीलें पेश करेगी. 

इनपुट- (ANI)

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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