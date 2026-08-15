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उमर खालिद-शरजील इमाम की रिहाई की मांग, 100 से ज्यादा दिग्गजों ने CJI को लिखा खुला खत

Sharjeel Imam and Umar Khalid Release Demand: साल 2020 में दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग ज़ख्मी हो गए थे. इस मामले में पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया. उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई मुस्लिम नौजवान लंबे समय से इस मामले में जेल में बंद हैं. इनकी रिहाई को लेकर देश 100 दिग्गजों CJI को एक खुला खत लिखा है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 15, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:56 PM IST
उमर खालिद-शरजील इमाम की रिहाई की मांग, 100 से ज्यादा दिग्गजों ने CJI को लिखा खुला खत
Image Credit: (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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