/उमर खालिद-शरजील इमाम की रिहाई की मांग, 100 से ज्यादा दिग्गजों ने CJI को लिखा खुला खत

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Delhi Riots 2020: किसी मुल्क में इंसाफ का मतलब सिर्फ अदालत का फैसला सुनाया जाना नहीं, बल्कि मुकदमे के दौरान इंसान की आजादी और उसके बुनियादी हक की हिफाजत भी है. इसी सवाल को सामने रखते हुए 100 से ज्यादा जाने-माने लोगों ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक खुला खत लिखा है. खत में दिल्ली दंगों की मुबय्यना साजिश से जुड़े मामले में करीब छह साल से जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की लगातार हिरासत पर गंभीर चिंता जताई गई है और सीजेआई से मामले में दखल देने की गुजारिश की है.
इस खुले खत पर मुसन्निफीन, एक्टर, फिल्मसाज, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, माहिरीन-ए-तालीम, समाजी कारकुन, माहिरीन-ए-मआशियात और अराकीन-ए-पार्लियामेंट समेत मुतअद्दिद अफराद के दस्तखत हैं. खत लिखने वालों का कहना है कि दोनों मुल्जिम करीब छह साल से मुकदमा शुरू होने का इंतजार करते हुए जेल में हैं. उनके मुताबिक, इतनी लंबी अवधि तक बिना मुकदमा पूरा हुए किसी शख्स को जेल में रखना संविधान में दिए गए जिंदगी, निजी आजादी और जल्द सुनवाई के हक से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है.
खत में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA जैसे सख्त कानूनों के इस्तेमाल को लेकर भी फिक्र जाहिर की गई है. दस्तखत-कुनंदगान ने कहा कि ऐसे कवानीन के तहत मुलजिमीन को तवील अरसे तक जेल में रखना, जबकि मुकदमे की कार्रवाई आगे न बढ़ रही हो, इंसाफ के बुनियादी उसूलों के लिए खतरा बन सकता है.
खत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से के.ए. नजीब मामले के फैसले के हवाले का भी जिक्र किया गया है. उस फैसले में कहा गया था कि अगर लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से किसी मुल्जिम का मुकदमे की जल्द सुनवाई का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिला बुनियादी हक मुतास्सिर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को जमानत दे सकता है.
हस्ताक्षरकर्ताओं ने इसी फैसले में कही गई उस बात को सामने रखा कि अगर मुनासिब समय के भीतर मुकदमा पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है और मुल्जिम पहले ही तय सजा के एक बड़े हिस्से के बराबर वक्त जेल में गुजार चुका है, तो सख्त कानूनी प्रावधानों की कठोरता कम होनी चाहिए.
खत में कहा गया है कि उमर खालिद और शरजील इमाम लगभग छह साल से जेल में हैं, लेकिन अभी तक मुकदमे की बाकायदा शुरुआत भी नहीं हुई है. मामले में अभियोजन पक्ष ने करीब 900 गवाह पेश किए हैं. ऐसे में मुकदमा कब पूरा होगा, इसे लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
खत लिखने वालों ने जनवरी 2026 में अदालत-ए-उजमा की ओर से दोनों की जमानत अर्जियां खारिज किए जाने का भी जिक्र किया. इसके बाद 18 मई 2026 को सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम नेशनएल इन्वेस्टिगेश एजेंसी (NIA) मामले में आए फैसले को अहम बताया गया. हस्ताक्षरकर्ताओं के मुताबिक, मई के इस फैसले में पहले दिए गए फैसले की उस पहलू को लेकर आलोचना की गई, जिसमें जमानत देने से इनकार करने के साथ मुल्जिमों को एक और साल तक जमानत मांगने से रोक दिया गया था.
18 मई का फैसला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दिया था. इसमें अलग-अलग संख्या वाली बेंच के सामने एक ही कानूनी सवाल आने पर न्यायिक अनुशासन और फैसलों में भरोसे की अहमियत पर जोर दिया गया. फैसले में कहा गया कि छोटी पीठों को बड़ी पीठों के फैसलों का ध्यान रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए.
हस्ताक्षरकर्ताओं ने CJI से कहा कि वह इस मामले में दखल देकर इस हालात को खत्म करने की कोशिश करें. उनका कहना है कि लंबे समय तक मुकदमे से पहले की हिरासत यूएपीए जैसे कानूनों को सरकार के आलोचकों और असहमति रखने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने का जरिया बना सकती है, जबकि इल्जामों की सच्चाई का फैसला मुकदमे के पूरा होने के बाद ही होना चाहिए.
खत में यह भी कहा गया कि इससे निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक उसूल कमजोर होंगे. साथ ही उस न्यायिक सिद्धांत पर भी असर पड़ेगा, जिसके मुताबिक सामान्य तौर पर जमानत नियम और जेल अपवाद होनी चाहिए. हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि जब किसी शख्स के कई साल जेल में बीत चुके हों, तब बाद में बरी किया जाना भी उसकी खोई हुई आजादी को वापस नहीं ला सकता.
खत में कहा गया, "इतने साल जेल में गुजर जाने के बाद अगर बाद में बरी किया जाता है तो वह बरी होना भी बेमानी हो जाता है." हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत को नियम और जेल को अपवाद मानने के सिद्धांत को लगातार और समान रूप से लागू किया जाना चाहिए.
उन्होंने CJI से दोनों मुल्जिमों की आजादी यकीनी बनाने के लिए कदम उठाने की अपील करते हुए कहा कि "असहमति ही किसी गणराज्य में लोकतंत्र को सांस देती है." उनके मुताबिक, असहमति की आवाज उठाने वाले लोगों की आजादी लगातार रोकते रहना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है.
उमर खालिद और शरजील इमाम उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ देशभर में हुए एहतिजाज के दौरान प्रमुख आवाज के तौर पर देखा गया था. उनके साथ कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया गया था. आलोचकों का कहना है कि CAA मुसलमानों को कम समय में नागरिकता हासिल करने के रास्ते से बाहर रखता है.
यह मामला दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर संख्या 59/2020 से जुड़ा है. इसमें भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के साथ UAPA के प्रावधान भी लगाए गए हैं. पुलिस का इल्जाम है कि साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में मुबय्यना साजिश के तहत हुआ है.
नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ एहतिजाज के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की थी. इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे.
उमर खालिद और शरजील इमाम की गिरफ्तारी के छह साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है. यही वजह है कि उनके मामले को लेकर अब एक बार फिर न्याय, निजी आजादी और असहमति की आवाज के अधिकार पर बहस तेज हो गई है.