Delhi Riots 2020: मुसलमान देखकर राष्ट्रगान गवाया और पीटा; कोर्ट ने पुलिस को किया तलब

Delhi Riots 2020: साल 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अलग-अलग मामलों में अहम आदेश दिए गए हैं, जिससे दंगों के पीछे की कथित साजिश और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों को एक नया मोड़ मिला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की कथित बड़ी साज़िश से जुड़े एक मामले में आरोपी सामिल मलिक, अतहर खान और मोहसिन की ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इन आरोपियों की भूमिका के बारे में एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि जमानत याचिकाओं पर विचार करने से पहले आरोपियों की भूमिका, जांच की प्रगति और उपलब्ध सबूतों की स्थिति को समझना ज़रूरी है. इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को होनी है.

इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को समन जारी किया है. यह मामला फैजान नाम के एक युवक से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर दंगों के दौरान पुलिसकर्मियों ने पीटा और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया. कोर्ट ने इस मामले में CBI द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया है. कोर्ट ने आरोपियों को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि CBI ने इस मामले में सभी संबंधित सबूत इकट्ठा करने के बाद 5 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सबूत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए काफी हैं. दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे. इस मामले में उमर खालिद समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

इनपुट-IANS