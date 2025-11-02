Advertisement
Delhi Riots: मोहम्मद की दुकान में की थी आगजनी; कोर्ट ने कपिल समेत 6 को सुनाई सज़ा

Delhi Riots: दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने रोहित, बसंत, कपिल समेत 6 लोगों को तीन-तीन साल की सज़ा सुनाई है. इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने दंगे के दौरान आगजनी की थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 02, 2025, 09:49 AM IST

Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने दुकान का सामान जलाने के जुर्म में छह आरोपियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने हर एक शख्स पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हज परवीन कुमार ने चश्मदीद हेड कांस्टेबल की गवाही और दूसरे सबूतों के आधार पर पर ये फैसला सुनाया है.

किन लोगों को मिली सज़ा?

कोर्ट ने सादतपुर एक्सटेंशन निवासी हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, रोहित गौतम, भीम सेन, दयालपुर निवासी गोरख नाथ और कपिल पांडे को दोषी करार दिया है. यह मामला खजूरी खास थाना इलाके के सादतपुर एक्सटेंशन की गली नंबर एक का है, जहां 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था.

मोहम्मद वकील की दुकान में लगाई थी आग

यहां फर्नीचर की दुकान चलाने वाले मोहम्मद वकील ने आरोप लगाया था कि दंगाइयों ने उनकी दुकान और उसका सामान जला दिया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. 

दुकान नहीं जलाई गई, समान में लगाई आग

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दुकान नहीं जलाई गई थी, बल्कि दुकान का सामान बाहर निकालकर आग लगा दी गई थी, अदालत ने 29 सितंबर को छह आरोपियों को दोषी पाया और अब उन्हें सज़ा सुनाई है.

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे. यह हिंसा 23 से 26 फरवरी 2020 के बीच हुई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे. हिंसा की शुरुआत नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर हुए विरोध और समर्थन के बीच झड़पों से हुई.

ये इलाके हुए थे सबसे ज्यादा मुतास्सिर

सबसे प्रभावित इलाकों में जाफराबाद, मौजपुर, चांद बाग, करावल नगर और भजनपुरा शामिल थे. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, हिंसा में हथियारों, पत्थरबाज़ी, और आगजनी की कई घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें घर, दुकानें और धार्मिक स्थल भी जलाए गएृ. जांच के दौरान 700 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं और 1,800 से अधिक लोगों को पूछताछ या गिरफ्तारी के दायरे में लाया गया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

