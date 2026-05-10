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साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला; तीन दिन की पुलिस कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन

Delhi News: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की तीन दिन की पुलिस कस्टडी मंज़ूर कर ली. ED ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी मान्यता और शैक्षणिक संस्थानों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई कर विदेशों में निवेश करने का आरोप लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 10, 2026, 09:47 AM IST

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साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला; तीन दिन की पुलिस कस्टडी में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन

Delhi News: बीते शनिवार (2 मई) को साकेत कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके एक हफ्ते बाद शनिवार (9 मई) साकेत कोर्ट ने उनकी तीन दिन की पुलिस कस्टडी मंज़ूर कर ली, जिसमें पुलिस उनसे PMLA  मामले में पूछताछ करेगी. उन्हें 24 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) से जुड़े एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था.

अल-फलाह ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने अपराध से हासिल 493.24 करोड़ रुपये की रकम जुटाई. यह रकम संस्थानों में छात्रों के दाखिले के बदले मिली फीस की रसीदों से हासिल की गई थी. प्रॉसिक्यूटिंग एजेंसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने हरियाणा सरकार से 'आवश्यकता प्रमाण पत्र' (Essentiality Certificate) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मंज़ूरी हासिल करने के लिए कई रेगुलेटरों को धोखा दिया.

गौरतलब है कि इससे पहले, 2 मई को कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी. उन्होंने अल-फलाह ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रेगुलर ज़मानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) शीतल चौधरी प्रधान ने आरोपी के वकील और ED के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी. 

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ज़मानत खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, "यह साफ़ है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी/ट्रस्ट/कॉलेज से हासिल अपराध की रकम (POC) को संबंधित पक्षों के ज़रिए घुमाया गया। ये पक्ष थे - अमला एंटरप्राइजेज LLP, कारकुन कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, और दियाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड. इन कंपनियों के मालिक उनकी पत्नी, बच्चे और भरोसेमंद कर्मचारी थे, लेकिन इन पर असल नियंत्रण उन्हीं का था. उन्होंने भारत से पैसा विदेश भेजा और वहां कारोबार, चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया."

ASJ शीतल चौधरी प्रधान ने अपने आदेश में कहा, "इस तरह, मैनेजिंग ट्रस्टी और चांसलर के तौर पर उन्होंने अपने भरोसेमंद कर्तव्यों का दुरुपयोग किया. उन्होंने धर्मार्थ और शैक्षणिक संस्थानों को अपने निजी, पारिवारिक और व्यावसायिक फ़ायदे के लिए एक ज़रिया बनाया, जो कि कानूनी दायित्वों का उल्लंघन है." ED ने कोर्ट को बताया कि NAAC एक्रेडिटेशन के बिना बीते सालों की कुल आय और UGC की धारा 12(B) के तहत मान्यता का झूठा दावा करने के कारण, आरोपी ने अपराध से कमाई की.

यह कमाई Al-Falah Charitable Trust, Al-Falah University और Al-Falah Charitable Trust के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज समेत सभी संस्थानों को मिली एजुकेशनल रसीदों के रूप में हुई, जिसकी कुल रकम 493.24 करोड़ रुपये है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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