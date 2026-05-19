मरहूम चाचा के चहलुम में शामिल नहीं हो सकेंगे उमर खालिद; कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Umar Khalid Bail Rejected: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में PHD स्कॉलर और छात्र नेता उमर खालिद पिछले पांच सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार (19 मई) को उमर खालिद की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है. उमर खालिद ने इस जमानत याचिका में 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि मरहूम चाचा के चेहल्लुम (40 दिन बाद होने वाले रीति-रिवाज) में शामिल हो सकें, इसके साथ ही अपनी माँ की देखभाल कर सके, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.

उमर खालिद की इस याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने सुनवाई की. उन्होंने सुनवाई के दौरान उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दी. बता दें कि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में उमर खालिद समेत कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था. इस मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को छोड़कर बाकी सभी पांच लोगों को जनवरी 2026 में बेल पर रिहा कर दिया गया, जिनमें छात्र भी थे. बेल पर रिहा किए गए छात्रों के नाम- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद.

गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2026 में गुलफिशा फातिमा के फैसले में साल 2021 के तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ के ऐतिहासिक फैसले 'Union of India v. KA Najeeb' का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA जैसे गंभीर धाराओं वाले मामलों में भी बेल कानून है और जेल अपवाद वाला सिद्धांत लागू होता है.