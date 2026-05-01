हाफिज-ए-कुरान और अनाथ बच्चों के लिए शाहीन अकादमी खोलेगा शिक्षा की नई राह

Shaheen Academy News: शाहीन अकादमी ने आज दिल्ली स्थित अकादमी में एक प्रेस मीट आयोजित किया. इस दौरान शाहीन अकैडमी के फाउंडर और चेयरमैन अब्दुल कादिर ने तालीम को लेकर कई खास ऐलान किया. उन्होंने कहा कि शाहीन अकादमी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके तहत शाहीन अकादमी द्वारा कई नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और अवसर मिल सकें.

अब्दुल क़दीर ने बताया कि अकादमी की ओर से हाफ़िज़-ए-कुरान बच्चों को आधी फीस पर शिक्षा दी जाएगी. इसके साथ ही अनाथ बच्चों के लिए भी विभिन्न कोर्सों में विशेष सहायता और रियायतें प्रदान की जाएंगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक समान अवसर पहुँचाना है.

शहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपने प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को समावेशी, उच्च गुणवत्ता वाली और भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रदान करना है. ये पहलें शैक्षणिक उत्कृष्टता, सामाजिक परिवर्तन और वैश्विक अवसरों के प्रति शहीन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

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मदरस़ा प्लस एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मदरसा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है. 1:6 शिक्षक-छात्र अनुपात वाले व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल के साथ, इस कार्यक्रम ने कक्षा 10 की परीक्षाओं में लगभग 80% सफलता प्राप्त की है. वर्तमान में यह कर्नाटक सरकार के सहयोग से 100 से अधिक मदरसों तक विस्तारित हो चुका है, जिससे हजारों छात्र मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल हो रहे हैं.

5-वर्षीय इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्रोग्राम, प्री प्लस टू (3-वर्षीय प्री-NEET/JEE फाउंडेशन प्रोग्राम). शीहीन अकादमी का MBBS अब्रॉड प्रोग्राम मेडिकल छात्रों को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक किफायती मार्ग प्रदान करता है. लगभग ₹28.8 लाख के पैकेज के साथ, छात्र किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे देशों में अध्ययन कर सकते हैं. यह कार्यक्रम सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करता है, जिसमें हॉस्टल, भोजन और अस्पताल सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हैं, साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग आवास और पूर्ण शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है.

MBBS अब्रॉड प्रोग्राम यह अनूठा कार्यक्रम PUC (कक्षा 11–12) और स्नातक पाठ्यक्रम जैसे BA, BCom और BCA के साथ आलिमियत अध्ययन को जोड़ता है. यह आधुनिक शिक्षा और इस्लामिक अध्ययन के बीच संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है, जिसे हिफ़्ज़ कार्यक्रम, संरचित आवासीय सुविधाएं और व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा समर्थन मिलता है.

शहीन ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल. यह अभिनव कार्यक्रम उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने कक्षा 10 पास या फेल किया है, और उन्हें अपनी शैक्षणिक यात्रा को फिर से मजबूत बनाने का अवसर देता है. यह अकादमिक इंटेंसिव केयर यूनिट (AICU) से शुरू होता है, जो गणित, विज्ञान और भाषाओं में बुनियादी मजबूती पर ध्यान केंद्रित करता है. इसके बाद मजबूत NCERT आधार और दो वर्षों की इंटीग्रेटेड NEET/JEE कोचिंग प्रदान की जाती है, जिसमें निरंतर परीक्षण और मार्गदर्शन शामिल है.

शहीन ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्कूल WACE पाठ्यक्रम के माध्यम से वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करता है. यह संस्थान जिज्ञासा-आधारित शिक्षण, आलोचनात्मक सोच और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है. उच्च योग्य फैकल्टी और मूल्यों पर विशेष जोर के साथ, यह स्कूल छात्रों को वैश्विक शैक्षणिक और पेशेवर सफलता के लिए तैयार करता है.

देशभर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के अपने मिशन के तहत, शहीन ग्रुप ने शहीन अकादमी दिल्ली की स्थापना की है. यह अकादमी राष्ट्रीय राजधानी में शहीन के सफल शैक्षणिक मॉडल को लागू करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें NEET, JEE और फाउंडेशन प्रोग्राम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अनुशासन, कॉन्सेप्ट की स्पष्टता और मेंटरशिप पर जोर देते हुए, शहीन अकादमी दिल्ली विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.