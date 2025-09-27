Advertisement
Aligarh Mob Lynching पर नाराज़ हुए शाही इमाम; जुमा की नमाज से पहले दिया बड़ा बयान

Delhi News: दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम का बड़ा बयान आया है. उन्होंने अलीगढ़ में इमाम की मॉब लिंचिंग की मज़म्मत की है और साथ ही टीवी चैनलों को उर्दू के इस्तेमाल पर मिनिस्ट्री के नोटिस पर आपत्ति जताई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 27, 2025, 09:31 AM IST

Delhi News: जुमा की नमाज से पहले अपने खिताब में शाही मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम मौलाना डॉ. मुफ्ती मुहम्मद मुकर्रम अहमद ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों से गुज़ारिश की कि वह मोहम्मद (स.अ) के नक्शे कदम पर चलें और उनके जरिए दी गई तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारें.

उर्दू पर मिनिस्ट्री का नेटिस

मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने टीवी चैनलों को उर्दू के मुताल्लिक नोटिस दिए जाने के मामले में कहा कि यह खेदजनक है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उर्दू को लेकर प्रमुख समाचार चैनलों को नोटिस जारी किया है. सिर्फ एक शख्स की शिकायत पर मंत्रालय का नोटिस जारी करना जल्दबाजी में उठाया गया अनुचित कदम है. उर्दू भारत की भाषा है. इसका निर्माण भारत में हुआ है. यह प्रेम और मिठास की भाषा है.

उन्होंने आगे कहा,"देखा जाए तो हिंदी के बाद उर्दू भारत में सबसे ज्यादा बोली, समझी और लोकप्रिय भाषा है. समाचारों में वही शब्द बोले जाते हैं जो आसान और सामान्य ज्ञान वाले हों, इसीलिए हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्द भी शामिल किए जाते हैं. जिस व्यक्ति ने समाचार चैनलों के बारे में शिकायत की है, वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रतीत होता है, लेकिन मंत्रालय के अधिकारी को पक्षपात नहीं करना चाहिए."

इमाम की मॉब लिंचिंग पर कही ये बात

मुफ़्ती मुकर्रम ने अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक स्थित एक मस्जिद के इमाम मौलाना मुस्तकीम के खिलाफ की गई हिंसा की कड़ी निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. आरोप है कि हमलावरों ने मुस्तकीम की बुरी तरह पिटाई की और उन्हें बार-बार दूसरे धर्म के नारे लगाने के लिए मजबूर किया. जब उन्होंने नारे लगाने से इनकार किया, तो उन्हें पीटा गया. मुफ़्ती मुकर्रम ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शांति और सांप्रदायिक सद्भाव भंग न हो.

गाज़ा पर कही ये बात

मुफ़्ती मुकर्रम ने गाजा में दो साल से चल रहे अत्याचार और नरसंहार पर गहरे दुख का इज़हार किया है. दुनिया भर में ज़ायोनी अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हाल ही में, इटली में फ़िलिस्तीनी नरसंहार के खिलाफ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल और कुछ पश्चिमी देशों ने फ़िलिस्तीन को एक वैध राज्य के रूप में मान्यता दी है, जो एक स्वागत योग्य कदम है. मुफ़्ती मुकर्रम ने सीज़फायर की अपील की और बंधकों और फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

DelhiDelhi Newsmuslim news

