ट्रैफिक पुलिस का इल्जाम, अकबर और अफसर समेत 4 लोगों ने किया हमला; अब काट रहे जेल की हवा

Delhi News: दिल्ली में VIP मूवमेंट के दौरान स्कूटी रोकने पर चार मुस्लिम युवकों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की. इस घटना के बाद पुलिस ने चारों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:45 AM IST

ट्रैफिक पुलिस का इल्जाम, अकबर और अफसर समेत 4 लोगों ने किया हमला; अब काट रहे जेल की हवा

Delhi News: दिल्ली के तिमारपुर थाना इलाके में VIP मूवमेंट के दौरान एक स्कूटी को रोकने पर मुस्लिम युवकों ने ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस पर हमला कर दिया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वहीं, पुलिस ने हमला करने वाले 4 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और एक महिला आरोपी की तलाश जारी है. 

दरअसल,  दिल्ली के तिमारपुर थाना इलाके में वज़ीराबाद नोगजे दरगाह के पास फ्लाईओवर के किनारे चार मुस्लिम नौजवानों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मार-पीट की. ये नौजवान VIP मूवमेंट के दौरान स्कूटी रोकने पर भड़क गएं. साथ ही मुल्जिम युवकों ने पुलिसकर्मी को गाली दी और भगने की कोशिश की. लेकिन SI सूरज पाल सिंह ने भाग रहे युवकों को पकड़ लिया. इसके बाद मुल्जिम युवकों ने पुलिसकर्मी के साथ धक्का-मुक्की की. गिरफ्तार आरोपियों के नाम सलमान, अकबर हुसैन, मोहम्मद अफसर और इमरान हैं. 

तिमारपुर थाने की पुलिस ने इन चारों मुल्जिमों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा, धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मार-पीट के दौरान ट्रैफिक स्टाफ द्वारा बनाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि सलमान नाम का युवक SI सूरज पाल सिंह को धक्का दे रहा है और मुक्का मार रहा है. इस मामले पर उत्तरी दिल्ली जिला के DCP राजा बांठिया ने बताया कि तिमारपुर ट्रैफिक सर्किल में तैनात SI सूरज पाल सिंह पर बीते शुक्रवार (26 सितंबर) दोपहर को हमला हो गया. 

ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमिजी करने और मारपीट करने वाली वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. लोगों का कहना है कि मुल्जिम युवक के अंदर कानून का जरा भी डर नहीं था,इसलिए उन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की.

मारपीट के दौरान SI सूरज पाल सिंह को चेहरे और शरीर पर चोटें आईं हैं. घायल पुलिसकर्मी सूरज पाल सिंह की मेडिकल जांच कराई जा रही है. साथ ही इस घटना में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो की मदद से पहचान कर रही है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

