देश की राजधानी दिल्ली के इस इलाके में मुसलमानों को भगाने के लिए हिंदू परिवार पाल रहा है सूअर

Tri Nagar News: देश में नफरत इस कदर हावी हो गई है कि कुछ संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों को फुट्टी कौडी नजर से देखना पसंद नहीं कर रहे हैं. हिंदू संगठन के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली के त्रिनगर में हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों को वहां से भगाने के मकसद से सूअर पाल रहे हैं. उनका दावा है कि मुसलमान सूअरों से नफरत करते हैं और सूअर को 'हराम' मानते हैं. इसलिए हम सभी लोग सूअर पाल रहे हैं. सभी लोग अपने घर के बाहर पिंजरे में बंद सूअर रख रहे हैं.

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ ने चुपके से एक मुस्लिम परिवार के घर के अंदर पिंजरे में बंद एक सूअर रख दिया. इसके बाद जब उन्हें पता चला कि मीडिया के लोग आने वाले हैं, तो कुछ युवकों के एक समूह ने उस सूअर को वापस हिंदू परिवार के घर में पहुंचा दिया. यह पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि हिंदू संगठनों द्वारा अपनाए जा रहे डराने-धमकाने के हथकंडे अब और बढ़ गए हैं और वे मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के साथ-साथ लोगों को भड़का भी रहे हैं. त्रिनगर में सूअरों को देवताओं के रूप में दर्शाया जा रहा है और बड़े घरों और प्रमुख चौराहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पिछले एक महीने से हिंदू संगठन मुसलमानों को भगाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. एक वायरल वीडियो में कई हिंदू पुरुषों और महिलाओं ने दावा किया कि अगर वे मुसलमानों को यहां से भगाना चाहते हैं, तो उन्हें सूअर पालने होंगे. क्योंकि मुसलमान सूअरों को हराम मानते हैं और उनसे नफरत करते हैं. एक आदमी ने जोर देकर कहा कि अब हिंदुओं का और पलायन नहीं होगा; इसके बजाय, मुसलमानों को ही दिल्ली से भगाया जाना चाहिए. एक महिला ने दावा किया कि सूअर उनके देवता हैं और सभी हिंदू इस देवता को पालेंगे. उसने कहा, "अभी हम उन्हें पिंजरों में रख रहे हैं. आने वाले दिनों में हम उन्हें पिंजरों से बाहर निकालेंगे और गली में आजादी से घूमने देंगे."

मुसलमानों के खिलाफ हिंसा

गौरतलब है कि हिंदू संगठनों के सदस्य मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बो रहे हैं. इसका असर अब गांवों और छोटे कस्बों में भी दिखाई देने लगा है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है. वे मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करने से लेकर कथित गौ-हत्या और बीफ रखने जैसे मुद्दों पर मुसलमानों के साथ मारपीट करने और उन्हें गालियां देने तक के कामों में लिप्त हैं. हाल में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले और बढ़ गए हैं. ओडिशा में कई मुस्लिम मजदूरों की हत्या कर दी गई. इसके अलावा, कई राज्यों में छोटे पैमाने के मुस्लिम व्यापारियों पर हमला किया गया है.

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