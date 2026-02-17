Turkaman Gate Case: मस्जिद फैज-ए-इलाही हिंसा मामले में 12 लोगों को ज़मानत; माननी होगी ये 5 शर्तें

नई दिल्ली: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद फैज-ए-इलाही के पास अतिक्रमण हटाने से पैदा हुए विवाद और पत्थरबाज़ी मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 12 आरोपियों को मंगलवार को ज़मानत दे दी है. इन सभी को 50 हज़ार रुपये के निजी मुचलके और कुछ शर्तों के बिना पर जमानत मिली है.

कोर्ट ने शर्तों के तौर पर कहा है कि सभी आरोपी हर सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में हाज़िर होंगे. इसके साथ ही पुलिस जब भी जांच के लिए बुलाएगी, उन्हें शामिल होना होगा. जमानत पर रिहा हुए लोग न तो किसी भी गवाह को डराएंगे और न ही धमकाएंगे या लालच नहीं देंगे.

वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी गवाह को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.बिना कोर्ट की इज़ाज़त के मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे. अपना स्थाई पता बदलने पर फ़ौरन SHO/IO और कोर्ट को जानकारी देंगे. अपना मोबाइल नंबर SHO/IO को देंगे और उनका मोबाइल हमेशा चालू रहेगा और उसमें लोकेशन भी ऑन रहेगी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत ने जिन लोगों की ज़मानत मंज़ूर की है उनमें, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अथर, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद आदिल, आमिर हमजा और अदनान शामिल हैं. सभी को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है.

इस मामले में पहले भी कानूनी प्रक्रिया चलती रही है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को मुल्जिम मोहम्मद उबैदुल्लाह को दी गई जमानत रद्द कर दी थी, और याचिका को दोबारा सत्र न्यायालय के पास भेज दिया था. इसके बाद एक अलग सत्र अदालत ने 24 जनवरी को उबैदुल्लाह को फिर से जमानत दे दी थी. भीड़ में शामिल एनी लोगों के लिए हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि भीड़ में सिर्फ शामिल होने से पत्थरबाजी करने का अपराध नहीं बन जाता है.

गौरतलब है कि यह पूरा मामला 6 और 7 जनवरी की दरमियानी रात को रामलीला मैदान क्षेत्र में वाके फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी मुहिम के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. पुलिस के मुताबिक, उस वक़्त सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को गिराया जा रहा है. इस खबर के फैलते ही बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए.

पुलिस का इलजाम है कि करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ ने पुलिस और एमसीडी कर्मियों पर पथराव किया और कांच की बोतलें भी फेंकीं. इस वारदात में इलाके के थानेदार सहित छह पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी और जांच के दौरान कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत द्वारा दी गई ताजा जमानत के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.

