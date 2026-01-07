मस्जिद के पास पत्थबारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 10 को दबोचा

Turkman Gate Stone Pelting: देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कथित अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 10 लोगों को हिरासत में लिया है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आज सुबह (7 जनवरी 2026) इसकी जानकारी दी.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां MCD ने देर रात अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था. पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है.

DCP ने क्या कहा?

DCP नितिन वलसन ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत हुई. उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दिखाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग चले गए. हालांकि, कुछ लोग वापस आ गए और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. बुलडोजर कार्रवाई के बारे में डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने बताया कि लगभग 85 प्रतिशत तोड़फोड़ का काम पूरा हो गया है. एक छोटा ढांचा बचा है. इसे रात में ही गिराया जा सकता था, लेकिन बहुत सारा मलबा जमा हो गया था, जिससे हमारी मशीनें मौके पर नहीं पहुंच पा रही थीं. मलबा साफ होने के बाद बाकी ढांचा भी हटा दिया जाएगा.

इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने क्या कहा?

इस बीच, तुर्कमान गेट पर देर रात बुलडोजर कार्रवाई पर एक स्थानीय दुकानदार ने टिप्पणी करते हुए कहा, "मैं लंबे समय से दरगाह फैज इलाही में नारियल का काम कर रहा हूं. मैं और मेरी पत्नी नारियल पानी बेचते हैं. सरकार जो कर रही है वह बहुत अच्छा है. यहां होने वाली हर शादी से बीस से पच्चीस रुपये वसूले जा रहे थे. यह पैसा न तो मस्जिद में जा रहा था, न मदरसे में, न ही आश्रम में. तो यह कहां जा रहा था? सरकार को पता लगाना चाहिए कि पैसा कहां जा रहा था."

