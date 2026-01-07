Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3066342
Zee SalaamIndian Muslimमस्जिद के पास पत्थबारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 10 को दबोचा

मस्जिद के पास पत्थबारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 10 को दबोचा

 Delhi Turkman Gate Demolitionदिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जांच जारी है, साथ ही इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 07, 2026, 11:26 AM IST

Trending Photos

मस्जिद के पास पत्थबारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 10 को दबोचा

Turkman Gate Stone Pelting: देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कथित अवैध कब्जों को हटाने के अभियान के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 10 लोगों को हिरासत में लिया है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आज सुबह (7 जनवरी 2026) इसकी जानकारी दी.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां MCD ने देर रात अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था. पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है.

DCP ने क्या कहा?
DCP नितिन वलसन ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत हुई. उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दिखाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग चले गए. हालांकि, कुछ लोग वापस आ गए और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. बुलडोजर कार्रवाई के बारे में डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने बताया कि लगभग 85 प्रतिशत तोड़फोड़ का काम पूरा हो गया है. एक छोटा ढांचा बचा है. इसे रात में ही गिराया जा सकता था, लेकिन बहुत सारा मलबा जमा हो गया था, जिससे हमारी मशीनें मौके पर नहीं पहुंच पा रही थीं. मलबा साफ होने के बाद बाकी ढांचा भी हटा दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने क्या कहा?
इस बीच, तुर्कमान गेट पर देर रात बुलडोजर कार्रवाई पर एक स्थानीय दुकानदार ने टिप्पणी करते हुए कहा, "मैं लंबे समय से दरगाह फैज इलाही में नारियल का काम कर रहा हूं. मैं और मेरी पत्नी नारियल पानी बेचते हैं. सरकार जो कर रही है वह बहुत अच्छा है. यहां होने वाली हर शादी से बीस से पच्चीस रुपये वसूले जा रहे थे. यह पैसा न तो मस्जिद में जा रहा था, न मदरसे में, न ही आश्रम में. तो यह कहां जा रहा था? सरकार को पता लगाना चाहिए कि पैसा कहां जा रहा था."

(इनपुट - IANS)

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

turkman gate stone peltingDelhi Police FIR

Trending news

turkman gate stone pelting
मस्जिद के पास पत्थबारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 10 को दबोचा
Nitesh Rane Comment on Owaisi
BMC चुनाव से पहले नितेश राणे ने की ओवैसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मचा बवाल
iran news
Iran News: आर्थिक बदहाली से सुलगा ईरान, लोगों का फूटा गुस्सा; 27 लोगों की मौत
Haji Arafat Sheikh on JNU Controversy
'ये छात्र पढ़ने आते हैं या आतंक फैलाने?' JNU में नारेबाज़ी पर भड़के मुस्लिम नेता
Bangladesh news
Bangladesh News: हिंदुओं पर हमले और खामोश सरकार, रिपोर्ट ने यूनुस की खोल दी पोल
Umar Khalid Father on SC Judgment
SC ने दिया गलत फैसला; उमर खालिद को बेल न मिलने पर पिता रसूल इलियास का फूटा गुस्सा
Old Delhi Tension
आधी रात मस्जिद के पास पहुंचे 17 बुलडोजर, सुबह होते-होते सुलग उठी पुरानी दिल्ली
Israel Nes
IDF में भर्ती के विरोध में सड़कों पर उतरा हरेदी यहूदी समुदाय,बस ने1 को कुचला, 3 घायल
Lebanon news
ग़ज़ा के बाद अब लेबनान पर नजर; हिज्बुल्लाह- हमास के बहाने इजरायल का नया हमला
jammu kashmir news
कश्मीर में इमामों के सहारे नार्को टेरर और नशाखोरी पर वार; जुमा में खास संदेश की अपील