DU में गुंडागर्दी! हलाल प्रोडक्ट हटाओ, या स्टोर करो बंद- दुकानदार को दिया अल्टीमेटम

Delhi University Halal Controversy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट रखने को लेकर भारी हंगामा हुआ है. यहां कुछ संगठन से जुड़े छात्रों ने एक स्टोर में घुसकर हंगामा किया और स्टोर बंद करने की धमकी दी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 24, 2025, 10:18 AM IST

Delhi University Halal Controversy: दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मौजूद एक स्टोर में हलाल सर्टिफाइड पैकेज्ड खाने की चीज़ों की बिक्री को लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने और हिंदू गुंडागर्दी का एक गंभीर मामला सामने आया है. हिंदू संगठनों से जुड़े उपद्रवी कैंपस में एक स्टोर में घुसते हैं और हलाल सर्टिफाइड चीज़ें उठाते हैं, स्टोर मैनेजर को बुलाते हैं, हंगामा करते हैं और उससे गुस्से में सवाल-जवाब करते हैं.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि ये लोग मैनेजर पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह हलाल सर्टिफाइड चीज़ें बेचकर लव जिहाद, आतंकवाद और बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहा है, जबकि बेची जा रही सभी चीज़ें ब्रांडेड और आम बाज़ार में मिलने वाले लीगल प्रोडक्ट हैं.

मैनेजर को दे रहे हैं धमकी

वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि हलाल चीज़ों पर खर्च होने वाला पैसा लव जिहाद और धर्म बदलने में जा रहा है, लेकिन इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया गया. आगे उकसावे के दौरान, ये लोग स्टोर मैनेजर को धमकाते हैं और कहते हैं कि अब स्टोर बंद करके ताला लगा दिया जाएगा.

दुकानदारों को धमकी

वीडियो में यह कैंपस हमारा है और भारत हमारा है, हम जो चाहेंगे वही यहीं होगा जैसे नारे भी सुनाई दे रहे हैं, जो कानून से ऊपर और सांप्रदायिक सोच को दिखाते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ग्रुप को करोड़ी मिल कॉलेज के स्टूडेंट लीडर चिराग गुज्जर लीड कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के दुकानदारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वे अपनी दुकानों और स्टोर से हलाल-सर्टिफाइड सामान हटा दें, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.

यूपी छोड़कर पूरे देश में हैं लीगल

यह ध्यान देने वाली बात है कि हलाल सर्टिफ़िकेशन भारत में कोई ऑफ़िशियल या ज़रूरी मंज़ूरी नहीं है, बल्कि यह एक अकेला धार्मिक सर्टिफ़िकेशन है, जिस पर पूरे देश में कोई बैन नहीं है. हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में हलाल सर्टिफ़ाइड चीज़ों को बनाने, स्टोर करने और बेचने पर राज्य लेवल पर बैन लगा दिया था, जो सिर्फ़ उसी राज्य तक सीमित है.

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के प्रेसिडेंट का रिएक्शन

इस बीच, इस घटना पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) दिल्ली के प्रेसिडेंट सईद अशफाक ने रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है. उन्होंने इसे बचकानी हरकत बताया और साफ किया कि हलाल सर्टिफिकेट का मतलब यह नहीं है कि कोई चीज़ हिंदू विरोधी है या मुस्लिम समर्थक है. हलाल सर्टिफिकेशन एक अलग मुद्दा है, जिसके बारे में पहले भी कई बार बताया जा चुका है.

सईद अशफाक ने कहा कि अगर किसी चीज़ में नॉन-वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी है और वह हलाल है, तो भी किसी को दुकान पर जाकर सवाल उठाने या 48 घंटे के अंदर उस चीज़ को फेंकने का आदेश देने का हक नहीं है.

ABVP और RSS पर गंभीर इल्जाम

उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले भी नॉर्थ ईस्ट के एक दुकानदार पर हमला हुआ था, जब उस पर बीफ रखने का आरोप लगा था. उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाएं बार-बार होती रही हैं और ABVP और RSS से जुड़े लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो देश की आम सभ्यता को कमजोर करने और देश को नफरत की खतरनाक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं.

AISA के दिल्ली प्रेसिडेंट ने जोर देकर कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में लोगों के खाने की पसंद और निजी आजादी पर हमला मंजूर नहीं है. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से अपील की कि वे ऐसी घटनाओं के खिलाफ एकजुट हों, जैसे स्टूडेंट्स ने पहले भी नॉर्थ ईस्ट के दुकानदार पर हमले के समय एकता दिखाई थी और साफ किया कि AISA ने पहले भी ऐसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई है और आगे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा.

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

