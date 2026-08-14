डीयू के नए सिलेबस से दिल्ली सल्तनत गायब, इतिहास अब "जरूरत के हिसाब" से पढ़ेगा DU?

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Delhi University News: तारीख सिर्फ किताबों में दर्ज बीते हुए वक्त का नाम नहीं है, बल्कि वह किसी समाज की याददाश्त भी होता है. ऐसे में जब किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से किसी दौर, किसी सल्तनत या किसी सामाजिक और मजहबी रिवायत को पढ़ाने वाला पर्चा हटा दिया जाए, तो सवाल सिर्फ एक मज़मून के हटने का नहीं रहता. कमोबेश यही हाल देश की सबसे बावकार तालीमी इदारों में शामिल दिल्ली यूनिवर्सिटी का है.
सिलेबस में बदलाव को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी इंतजामिय ने नोटिफिकेशन जारी किया है. यूनिवर्सिटी के नए नोटिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री निसाब को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है. यूनिवर्सिटी ने तीसरे सेमेस्टर के नए निसाब में दिल्ली सल्तनत पर तवील अर्से से पढ़ाया जा रहा एक अहम पर्चा शामिल नहीं किया है. इसके साथ ही कदीम, कुरून-ए-वुस्ता और जदीद हिन्दुस्तान की तारीख से मुताल्लिक कई दूसरे निसाब भी हत्मा फेहरिस्त से बाहर हैं.
जिस पर्चे को हटाया गया है, उसका उनवान "तेरहवीं और चौदहवीं सदी के कुरून-ए-वुस्ता के शुमाली हिन्दुस्तान में इक्तिदार के ढांचे: दिल्ली सल्तनत" था. यह पर्चा तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था और कई दहाईयों से कुरून-ए-वुस्ता के हिन्दुस्तान के मुताले का एक अहम हिस्सा रहा है. इसमें दिल्ली सल्तनत की तश्कील, सियासी इक्तेदार, सियासी सकाफत और उस दौर की मजहबी व रूहानी रिवायात का अहाता किया जाता था. नीज, इसमें तेरहवीं और चौदहवीं सदी से मुताल्लिक हिस्टोरियन की मख्तलिफ विचारों और ताबीरात पर भी बहस होती थी.
लेकिन नए सिलेबस में सिर्फ यही पर्चा गायब नहीं हुआ है. "उत्तर भारत का इतिहास, लगभग 1400 से 1550", "प्रारंभिक भारत में लैंगिकता और महिलाएं : 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी’", "प्राचीन भारत में सियासी प्रक्रियाएं और राज्यों की संरचना" और "प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म और समाज" जैसे सिलेबस भी फाइनल नोटिफिकेशन में जगह नहीं बना पाए हैं.
हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से कुल 38 ऐसे मुतबादिल पर्चे पेश किए गए थे, जिनमें से तीसरे सेमेस्टर की ऑफिशियल लिस्ट में सिर्फ 16 को शामिल किया गया. यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों में कई दूसरे पर्चे अब भी विचाराधीन हैं या फिर उन पर चर्चा भी नहीं हो रही है. बताया जा रहा है कि इनमें से कई सिलेबस यूनिवर्सिटी के निसाब मंजूरी के अमल के मुख्तलिफ फेज से गुजर कर मंजूर भी हो चुके थे, लेकिन हत्मी नोटिफिकेशन में उन्हें जगह नहीं मिल सकी.
यूनिवर्सिटी की डीन बराए तालीमी उमूर के. रत्नाबाली ने इन इल्जामात की तरदीद की है. उन्होंने कहा कि इन कोर्सेज को जान-बूझकर रोका गया है. उनके मुताबिक एकेडमिक काउंसिल ने वाइस चांसलर योगेश सिंह को एक माहिरिन की कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दिया था, ताकि उन पर्चों की दोबारा जांच की जा सके जिन पर मजीद गौर-ओ-खौस जरूरी था.
रत्नाबाली का कहना है कि शोबे ने कायमा कमेटी (स्टैंडिंग कमेटी) से मंजूरी मिलने के बाद भी कुछ निसाबात में तब्दीलियां कीं. कहीं पर्चे शामिल किए गए, कहीं हटाए गए, कुछ यूनिट्स में रद्दो-बदल किया गया और कुछ दर्सी मवाद को हटाकर उसकी जगह दूसरा मवाद रखा गया. उनके मुताबिक, इस अमल से बाहमी एतिमाद में कमी आई और निसाबात के अज-सरे-नौ जाएजे की जरूरत महसूस हुई.
इसके बाद तीन बेरूनी माहिरिन, सद्र शोबा-ए-तारीख और एकेडमिक काउंसिल के दो अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने उन पर्चों की जांच की, और जिन्हें नोटिफिकेशन के लिए मौजूं पाया गया, उन्हें मंजूरी दी गई.
सिलेबस से दिल्ली सल्तनत के साथ हटाया गया पर्चा "शुमाली हिन्दुस्तान की तारीख, तकरीबन 1400 से 1550" भी खास अहमियत रखता था. यह पर्चा दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने और मुगल सल्तनत के उभरने के दरमियानी दौर को समझने का मौका फराहम करता था. इसमें अफगान सियासी सकाफत, इक्तिदार और सरपरस्ती के बदलते हुए तौर-तरीकों, अदबी सकाफत, सूफी और भक्ती रिवायात के साथ-साथ रियासत की तश्कील, इस्लामी अमल, समाजी तब्दीलियों और इल्मी व फिक्री सरगर्मियों से जुड़े मुबाहिस का मुताला कराया जाता था.
इसी तरह हटाए गए दीगर पर्चों में ख्वातीन के किरदार और मुख्तलिफ मजहबी रिवायात में उनके मकाम से लेकर कदीम हिन्दुस्तान के सियासी इदारों तक का मुताला शामिल था. इनमें ब्राम्हण, बुद्ध, जैन और तांत्रिक रिवायात में ख्वातीन की हैसियत, मौर्य और गुप्त कालों के सियासी निजाम, महसूलात की वसूली (टैक्सेशन), जंग और मकामी इंतजामिया के अलावा बुद्ध, जैन, शैव, वैष्णव और शाक्त मजहबी रिवायात का मुताला भी शामिल था.
दिल्ली सल्तनत और शुमाली भारत से जुड़े दोनों पर्चे 2019-20 के सिलेबस का हिस्सा थे और कई सालों से पढ़ाए जा रहे थे. हिस्ट्री डिपार्मेंट ने नए सिलेबस की नोटिफिकेशन में हो रही देरी पर भी चिंता जताई थी. 4 अगस्त को वाइसचांसलर योगेश सिंह को भेजे गए अपने प्रस्ताव में डिपार्टमेंट ने कहा था कि 28 जुलाई को नया एकेडेमिक सेशन शुरू हो चुका था, लेकिन तीसरे सेमेस्टर का ऑफिशियल सिलेबस अब तक नोटिफाइड नहीं हुआ था.
डिपार्टमेंट ने यह भी कहा था कि एकेडमिक काउंसिल के एजेंडे में मंजूर-शुदा पर्चों के अलावा कुछ कोर्सेज अभी जेरे-गौर हैं, क्योंकि की गई तब्दीलियों की दोबारा जांच और तकाबुल के लिए मजीद वक्त की दरकार थी. इसके बाद 7 अगस्त को तीसरे सेमेस्टर के नए सेलेबस का नोटिफिकेशन जारी किया गया.
इससे कब्ल जून में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की आठवीं जमात की सोशल साइंसेज की तरमीम-शुदा किताब पर भी तनाजा खड़ा हुआ था. उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल दौर को मजहबी अदम-ए-रवादारी से वाबस्ता दौर के तौर पर पेश किया गया. बाबर को एक "बे-रहम फातेह" के तौर पर दिखाया गया, जबकि अकबर के दौर-ए-हुकूमत को जुल्म और रवादारी का इम्तिजाज बताया गया. औरंगजेब के हवाले से मंदिरों और गुरुद्वारों को मिस्मार करने का जिक्र किया गया.
इससे पहले सातवीं जमात की तारीख की किताबों में निसाब को माकूल बनाने (रैशनेलाइजेशन) के अमल के तहत मुगलों और दिल्ली सल्तनत से मुताल्लिक कुछ अहम कंटेंट हटाए जाने पर भी सियासी तनाजा हुआ था. हिज्ब-ए-इख्तिलाफ ने उस वक्त हुकूमत पर तालीम की भगवाकरण और तारीख के मवाद को हुक्मरां जमाअत के नजरिए के मुताबिक तब्दील करने का इल्जाम लगाया था.