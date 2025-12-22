Advertisement
विदेशों में हलाल प्रोडक्ट्स के साथ है मोदी सरकार, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों हो रहा विरोध

Halal Product Controversy: एक तरफ भारत सरकार मुस्लिम देशों से इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है कि भारत द्वारा सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट्स को मान्यता मिल जाए. वहीं, भारत में हलाल प्रोडक्ट्स का विरोध हो रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो छात्रों ने कैंपस में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने पर बवाल खड़ा कर दिया और दुकान बंद करने की धमकी दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:32 AM IST

Halal Product Controversy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में हलाल प्रोडक्ट्स बेचने पर हंगामा खड़ा हो गया है. यूनिवर्सिटी के दो छात्रों ने कैंपस के एक दुकान पर हलाल प्रोडक्ट्स बेचने को लेकर हंगामा किया और धमकी दी कि दो दिनों के अंदर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचना बंद करें, वरना वे खुद ही आकर दुकान बंद कर देंगे. वहीं, भारत सरकार 52 मुस्लिम देशों से सर्टिफिकेशन की मान्यता दिलाने की कोशिश कर रही है. इस बीच एक मुस्लिम देश ओमान से इस बात की डील भी हो गई है. ओमान ने भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता दे दी है. 

दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज के कुछ छात्रों ने हलाल सर्टिफाइड सामान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है. दरअसल किरोड़ी मल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें वह कैंपस के अंदर एक दुकान पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जाने पर विरोध करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने स्टोर मैनेजर से भी सवाल किया कि आखिर कैंपस में हलाल सर्टिफाइड सामान क्यों बेचा जा रहा है.

इन स्टूडेंट्स का कहना है कि वे दुकानदारों को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगले दो दिनों में हलाल सर्टिफाइड सामान बेचना बंद कर दें, वरना वे खुद दुकान बंद करवाएंगे. उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि कैंपस में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने वाले इन दुकानों को बंद करवाने के लिए चाहे उन्हें जेल जाना पड़े या पुलिस भी पकड़ ले वे नहीं रुकेंगे. दोनों छात्रों ने एक गंभीर दावा करते हुए कहा कि हलाल सर्टिफाइड सामान के नाम पर यह पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बेचने दिया जाएगा.

गौरतलब है कि भारत में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का विरोध हो रहा है, इसे आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है. वहीं,  भारत की सरकार मुस्लिम देशों से इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है कि वे भारत द्वारा सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट्स को हलाल होने की मान्यता दे दें.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Delhi NewsHalal Product Controversyminority newsToday News

