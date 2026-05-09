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दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही से धूप में नमाज पढ़ने को मजबूर लोग, जानें पूरा मामला

Delhi News: दिल्ली वक्फ बोर्ड पर पुरानी दिल्ली की मस्जिदों में नमाजियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगे हैं. लोगों का कहना है कि कई सालों से मस्जिदों में शामियाने नहीं लगाए जा रहे, जिसकी वजह से हज़ारों नमाजियों को तेज धूप और गर्म फर्श पर नमाज पढ़नी पड़ रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 09, 2026, 11:44 AM IST

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प्रतीकात्म फोटो
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Delhi News: दिल्ली वक्फ बोर्ड पर पुरानी दिल्ली की कई ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के इल्जाम लग रहे हैं. स्थानीय लोगों और नमाज़ियों का कहना है कि बोर्ड की लापरवाही की वजह से उन्हें तेज गर्मी और धूप में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. पहले जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के आंगन में बड़े-बड़े शामियाने लगाए जाते थे ताकि नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को धूप और गर्मी से राहत मिल सके. लेकिन पिछले कई सालों से यह व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है. नतीजा यह है कि हजारों नमाज़ियों को खुले आसमान के नीचे गर्म फर्श पर नमाज़ पढ़नी पड़ रही है.

कई लोगों का कहना है कि दोपहर की तेज धूप में फर्श इतना गर्म हो जाता है कि वहां बैठना और सज्दा करना मुश्किल हो जाता है. इसके बावजूद लोग मजबूरी में वहीं नमाज अदा कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अब मस्जिदों में नमाज़ियों के लिए शामियाने लगाने का इंतजाम जनता और स्थानीय लोगों की मदद से किया जा रहा है. लोगों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड आसपास की दुकानों से हर महीने किराया तो वसूल करता है, लेकिन नमाज़ियों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं कर रहा.

पुरानी दिल्ली में हैं कई बड़ी मस्जिदें
पुरानी दिल्ली की कई बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदों में यह समस्या लगातार बनी हुई है. इनमें चांदनी चौक, लाल कुआं और आसपास के इलाकों की मस्जिदें शामिल हैं. जुमे की नमाज के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त छाया या पानी की व्यवस्था नहीं है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जब से यमन रजा को दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है, तब से व्यवस्थाएं और खराब हो गई हैं. हालांकि इस मामले पर बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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वक्फ बोर्ड ने क्या दी दलील
कुछ कर्मचारियों ने कहा कि संबंधित अधिकारी फिलहाल छुट्टी पर हैं और मामले को बाद में देखा जाएगा. वहीं लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है. नमाजियों और स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड सभी बड़ी मस्जिदों में तुरंत शामियाने, पीने के पानी और गर्मी से बचाव के इंतजाम करे ताकि लोगों को राहत मिल सके. उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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