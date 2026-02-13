Delhi News: दिल्ली की 400 साल पुरानी मज़ार-कब्रिस्तान और मस्जिद पर संकट; वक्फ बोर्ड लाचार!

नई दिल्ली: दिल्ली में एक तरफ वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करते हुए उसपर कब्ज़े की मांग की है, और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी एक स्पेशल कमेटी को इन दावों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीँ, दूसरी जानिब दिल्ली की कई मस्जिदों- मदरसों और मजारों को सरकारी जमीन पर बने होने का इलज़ाम लगाकर उनको टारगेट किया जा रहा है.

यहाँ तक कि पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी याचिका लगाने वालों को सख्त फटकार लगाते हुए उन्हें कोर्ट का कीमती वक़्त बर्बाद न करने की नसीहत तक दे दी थी. इसके बावजूद नई मस्जिद और मजारों को अवैध बताकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लगातार बढती जा रही है. अब दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर बने सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे बनी कब्रिस्तान, मजार और एक मस्जिद का वीडियो ये कहकर वायरल किया जा रहा है कि ये सब अवैध रूप से सरकारी ज़मीन कब्ज़ा कर बनाई गई है. इसे गैर- कानूनी बताकर सरकार की ज़मीन को खाली कराने की मांग की जा रही है.

हालांकि, इस मामले में इंतजामिया कमिटी का कहना है कि ये मजार नौगाजा का मजार है. मजार करीब करीब 493 साल पुराना है. मजार के साथ यहां बड़ा सा कब्रिस्तान है, जो लगभग 10 बीघे के करीब रकबे की बताई जा रही है. यहाँ कई लोगों की कब्रें हैं. बाद में यहाँ पर मस्जिद कमिटी ने एक मस्जिद भी बना दी है.

वफ्फ बोर्ड एक मेंबर ने बताया कि सरकारी जमीन पर इस मजार के बने होने का इल्ज़ाम लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट में साल 2024 में एक याचिका दायर की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी. उस वक़्त कोर्ट ने DDA को 11 दिसम्बर 2025 तक मजार और कब्रिस्तान को डिमोलिश कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था. कोर्ट के इस फैसले के बाद इंतजामिया कमिटी ने भी कोर्ट का रुख किया जिसके बाद कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगाते हुए इस मामले में दोनों पक्षकारों को 27 फरवरी 2026 तक अपना- अपना पक्ष रखने को कहा था.इंतजामिया कमिटी ने कहा है कि 27 फरवरी को हाईकोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे.

