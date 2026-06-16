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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के आगरा के महात्मा गांधी रोड पर मंगलवार को प्रशासन ने गोकुलपुरा के सामने एक पुराने मजार पर बुलडोज़र चला दिया. इस कार्रवाई से स्थानीय मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी है, लेकिन किसी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया. कार्रवाई के पहले पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में महात्मा गांधी रोड का रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, और ट्रैफिक को रोक दिया गया था.
बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई आगरा के बिज़ी सड़कों में शुमार महात्मा गांधी रोड पर स्थित गोकुलपुरा के सामने बने मजार को स्थानांतरित करने के लिए की गई है. इस मजार को लेकर लंबे अरसे से विवाद और कानूनी खींचतान चल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है. कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. प्रशासन ने इस कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी किसी को इजाज़त नहीं दी थी. हालांकि प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग दूर-दराज़ से इस कार्रवाई को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया.
इस कार्रवाई से इलाके के स्थानीय मुस्लिम नागरिकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि अगर सड़क चौड़ीकरण या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, तो महात्मा गांधी रोड पर मौजूद दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सिर्फ मज़ार को टारगेट किया गया है. मजार के इंतजामिया ने कहा कि ऊपर से जो आदेश आता है लोकल अफसर उसका पालन करते हैं. वो भी क्या करेंगे, और मुसलमानों ने तो साफ़ तौर पर सरेंडर कर दिया है. मजार हटाने का जो भी कोई नुक्सान होगा वो प्रशासन देखेगा, हमने तो अल्लाह पर छोड़ दिया है.
वहीं, प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है.फिलहाल आगरा के महात्मा गांधी रोड पर प्रशासन की यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है. पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और दीगर भाजपा शासित राज्यों में इस वक़्त कथित अवैध मस्जिद, मजार और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. मजार, मस्जिदें और मदरसे ध्वस्त किए जा रहे हैं. मदरसों की फंडिंग की जांच हो रही है. मुस्लिम समाज का आरोप है कि सरकार उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है. वैध होने के बाद भी उसे तोड़ा जा रहा है.