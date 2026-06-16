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Agra News: आगरा में मजार ध्वस्त; खौफ इतना कि विरोध भी नहीं कर पाया स्थानीय मुस्लिम समाज

Demolition of Mazar in Agra1: आगरा के महात्मा गांधी रोड के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने गोकुलपुरा के सामने एक पुराने मजार पर बुलडोज़र चलाकर उसे तोड़ दिया. स्थानीय मुस्लिम समाज का आरोप है कि सड़क और और भी धार्मिक ढांचा है लेकिन प्रशासन ने सिर्फ मज़ार को टारगेट किया है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 16, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:35 PM IST
Agra News: आगरा में मजार ध्वस्त; खौफ इतना कि विरोध भी नहीं कर पाया स्थानीय मुस्लिम समाज

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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