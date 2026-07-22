/मुस्लिम नाम की वजह से मकान नहीं मिला, 66 साल की महिला बदलेगी पहचान

राज्य चुनें
नई दिल्ली: गुजरात के वडोदरा से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. यहाँ एक 66 साल की महिला ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शादी के बाद अपनाया गया अपना मुस्लिम नाम छोड़कर दोबारा अपने जन्म के वक़्त का ईसाई नाम अपनाने की इजाज़त मांगी है. महिला का कहना है कि मुस्लिम नाम होने की वजह से उन्हें गैर-मुस्लिम इलाकों में किराए का मकान हासिल करने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
हाईकोर्ट का अफसरों को नोटिस
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस निरज़र देसाई की बेंच ने राज्य सरकार और संबंधित अफसरों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि महिला के नाम बदलने की अर्जी को सरकारी गज़ट (राजपत्र) में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? अदालत ने इस मामले में 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है.
मज़हबी पहचान
याचिकाकर्ता का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था. बाद में एक मुस्लिम शख्स से शादी के बाद उन्होंने अपना नाम और मज़हबी पहचान बदल ली थी. वर्ष 2021 में शौहर के इंतकाल के बाद वह ससुराल छोड़ चुकी हैं, और अब अपने मायके व पुराने पारिवारिक रिश्तों से दोबारा जुड़ना चाहती हैं.
याचिकाकर्ता के वकील का कहना
महिला के वकील का कहना है कि उनके क्लाइंट के मौजूदा मुस्लिम नाम की वजह से वडोदरा के कई गैर-मुस्लिम इलाकों में उन्हें किराए पर घर नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें सामाजिक और रिहायशी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनके वकील एडवोकेट रुषभ शाह के मुताबिक, उनकी मुवक्किल अब अपना मेडन नेम (जन्म के वक़्त का नाम) दोबारा अपनाकर अपनी ईसाई पहचान बहाल करना चाहती हैं.
याचिकाकर्ता दुबारा सरनेम दुबारा नहीं जोड़ सकती
वकील ने बताया कि अफसरों ने नाम बदलने की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी, कि महिला के पास तलाक का कोई आदेश नहीं है, इसलिए वह अपने पिता का नाम और मायके का सरनेम दोबारा नहीं जोड़ सकतीं. इसके बाद उन्होंने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का रुख किया.
याचिका में महिला ने साफ़ किया है कि नाम बदलने का मकसद किसी कानूनी, सिविल या आपराधिक ज़िम्मेदारी से बचना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह सामाजिक हालात और ज़ाती मजबूरियों की वजह से उठाया गया कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने मरहूम शौहर के घर और उसकी जायदाद पर किसी तरह का दावा नहीं कर रही हैं.
सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला के दावों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिस पर उनके वकील ने हलफनामा दाखिल कर विस्तार से बताया कि मुस्लिम नाम की वजह से उन्हें गैर-मुस्लिम इलाकों में रिहाइश हासिल करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं.
कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया
हलफनामे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कारण सामाजिक प्रकृति के हैं. इसके बाद राज्य सरकार, सरकारी मुद्रण और स्टेशनरी निदेशालय और राजकोट स्थित सरकारी प्रेस को नोटिस जारी कर 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.