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मुस्लिम नाम की वजह से मकान नहीं मिला, 66 साल की महिला बदलेगी पहचान

गुजरात के वडोदरा की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति की मौत के बाद किराए पर मकान न मिलने पर अपने मूल धर्म ईसाई मजहब में वापसी करने और बचपन वाला पुराना नाम बहाल करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है. इस मामले में पहले उसे अफसरों के रवैये से भारी निराशा हुई थी.

Edited By:Akib Khan Mansoori
Published: Jul 22, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:52 PM IST
मुस्लिम नाम की वजह से मकान नहीं मिला, 66 साल की महिला बदलेगी पहचान

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Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर की पढ़ाई की है. इसके बाद देश की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म किया है.  आकिब अभी Zee Media में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee News और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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