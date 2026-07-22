/मुस्लिम नाम की वजह से मकान नहीं मिला, 66 साल की महिला बदलेगी पहचान

याचिकाकर्ता दुबारा सरनेम दुबारा नहीं जोड़ सकती

वकील ने बताया कि अफसरों ने नाम बदलने की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी, कि महिला के पास तलाक का कोई आदेश नहीं है, इसलिए वह अपने पिता का नाम और मायके का सरनेम दोबारा नहीं जोड़ सकतीं. इसके बाद उन्होंने इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का रुख किया.

याचिका में महिला ने साफ़ किया है कि नाम बदलने का मकसद किसी कानूनी, सिविल या आपराधिक ज़िम्मेदारी से बचना नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह सामाजिक हालात और ज़ाती मजबूरियों की वजह से उठाया गया कदम है. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने मरहूम शौहर के घर और उसकी जायदाद पर किसी तरह का दावा नहीं कर रही हैं.